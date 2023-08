Miskolcot közösségei építik

„Számunkra miskolciak számára a mai ünnep különösen kedves, hiszen Szent István királyunk városunk védőszentje is, alakja ott van Miskolc címerében” – emelte ki beszédében Veres Pál, Miskolc polgármestere. „Légy türelmes mindenekhez, ne csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz! Szent István király szavai ezek, amelyeket fiához, Imre herceghez intézett. Ezeket ma sokkal jobban meg kellene hallani, mint eddig talán bármikor. Ma ismét túl sokan vannak, akik nem férnek a hatalomhoz, akik kiszolgáltatottjai a hatalomnak és a hatalmasoknak. Pedig a világot valójában a közösségek építik, azok az összefogni és tenni akaró emberek, akik többet, jobbat, szebbet szeretnének és akik dolgozni is készek érte. Miskolcot sem elsősorban a polgármesterek, alpolgármesterek, képviselők, vagy jegyzők építik. Miskolcot Önök, miskolci emberek építik, akik nem mennek el, akik évről évre, jó és rossz időkben maradnak. Minden reggel úgy indulnak el az otthonukból, hogy ma is egy kicsit többé, egy kicsit jobbá tegyék a szűkebb és tágabb környezetüket, a várost.”

Szövetségben könnyebb

Első királyunktól többek között azt tanulhatjuk, hogy szövetségeseket keresett magának.

„Alapvető jogunk, hogy a Miskolcot érintő döntések, Miskolcon szülessenek meg és ezeket a döntéseket a miskolciak hozzák meg. Ebből nem engedünk! A fejlődés alapját a generációkon átöröklődő emberi alapelvek adják. Az a humán értékrend, amiről hiszem és vallom, hogy ott van a génjeinkben. Ez a bennünk lakozó jobbító szándék, a másik ember tisztelete, az eredmények elismerésének képessége, az értékteremtés vágya és öröme. Éppen ebben a miskolci szövetségben rejlik az igazi erő. Abban, hogy gondolataiban és eszméikben talán más emberek és közösségek összefognak és együtt mennek végig az úton. Együtt könnyebb legyőzni az akadályokat és elérni a célokat. Aki pedig nem kér a szövetségből, nem lép időben, annak egymagának kell megküzdenie az újabb és újabb nehézségekkel. Magányos harccal a közösség támogató és megtartó ereje nélkül. Ebben volt Szent István ereje és ebben van ma Miskolc ereje is” – hangsúlyozta a polgármester.

A kilátó mindenki érdeme

Miskolcon a városépítés mellett, emberépítés is folyik.

„Ma, augusztus 20-án nemcsak Szent Istvánt, nemcsak az államalapítót, hanem a közös munkát is ünnepeljük, a közösségek nemzetmegtartó, ország- és városépítő erejét. Emellett azokat az embereket, akik ezeknek a közösségeknek a szívét és lelkét jelentik. Ma tehát Önöket is ünnepeljük. Ha felnézünk az Avasra, láthatjuk a megújuló kilátót, a mi iránytűnket, miskolciságunk egyik legerősebb szimbólumát. Most is talán még munkások dolgoznak rajta, ám ez a munka nem most kezdődött, hanem évekkel ezelőtt még a tervezéssel. Nem mi kezdtük, de mi fogjuk befejezni. Közös érdem, közös érdek, közös érték, valamennyiünk sikere. Példája annak, hogy megbecsülve az elődök munkáját, továbbvíve azt, ha kell, hozzátéve, vagy kijavítva hibáikat, közösen sikerre tudunk jutni. A kilátó most már ennek is a szimbóluma. Augusztus 20-a az államalapítás, a nemzetépítés ünnepe. Itt Miskolcon a város- és emberépítés ünnepe is, mert itt nemcsak tereket, házakat, kőből és acélból felhúzott monstrumokat építünk, hanem embert, közösséget is. Az emberek városát, élhető, igazi otthont, ahol maradni nem sors, nem kötelesség, hanem szívből jövő, tiszta és boldog akarat” – summázta Veres Pál.