Az állami kitüntetést csütörtökön Budapesten, ünnepélyes keretek között adta át a Belügyminisztériumban Pintér Sándor belügyminiszter. A polgármester meghatódva mesélt arról portálunknak, hogy mekkora meglepetés volt, amikor a hivatalos meghívót kézhez kapta. Maga az elismerés pedig hatalmas megtiszteltetés számára.

Jól megfér egymás mellett a három felekezet

Ötszáz évig nem volt temploma Sajósenyének, egyik felekezetnek sem. A rendszerváltást követően, úgy 25 évvel ezelőtt kezdték el azt a folyamatot elindítani, hogy legyen templom a településen – mondta Takács István. Hozzátette: ehhez az összes egyházat fel kellett keresni - római katolikus, görög katolikus, református –, hogy hagyják jóvá egy ökumenikus templom építését. Ezt 22 évvel ezelőtt sikerült megvalósítani úgy, hogy a felépítéshez szükséges anyagi forrást is tudták végül biztosítani. Az ügy érdekében létrejött alapítvány mozgatója és elnöke a mai napig a polgármester, aki kiemelte: azóta egy helyen megfér a liturgia, a mise és az istentisztelet. Nagyon különleges templom ez, talán az országban nincs ilyen még egy. Az emberek el is járnak egymás szertartásaira, csak éppen a megfelelő imakönyvet kell kézbe venni – tudatta Takács István. Így mindenki megelégedésére megmaradt a béke a településen. Egyébként az önkormányzat tulajdonában van az építmény és egyben fenntartója, üzemeltetője is templomnak, ami szintén szokatlan – fűzte hozzá a polgármester.