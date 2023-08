A névjegyzéket valamennyi szavazásra jogosult köteles aláírni. A szavazatszámláló bizottság informatikai rendszerben ellenőrzi, hogy a szavazásra jogosult az adott vármegyében szavazott-e már, mivel egy szavazásra jogosult egy vármegyében (illetve egy centrumkórház illetékességi területén) csak egy alkalommal adhat le érvényesen szavazatot. Ezt követően a szavazásra jogosult megkapja a szavazólapot. A választás az úgynevezett kislistás választás szabályai szerint történik, vagyis a szavazólap tartalmazza a megválasztható személyek nevét abc-sorrendben. A szavazólapon legfeljebb annyi jelöltre lehet szavazni, ahány bizottsági tag választható, azaz minden szavazásra jogosult legfeljebb 10 jelöltre szavazhat érvényesen. A választáson a tíz legtöbb érvényes szavazatot megszerző jelölt válik a Vármegyei Etikai Bizottság tagjává.

A szavazatszámláló bizottságok

A szavazatszámláló bizottságok tagjai a vármegyei irányító kórházak, vagy az adott szavazókör működési helye szerinti egészségügyi intézmény dolgozói. Mit jelent az, hogy a választás közvetlen és titkos? A választás közvetlensége és titkossága azt jelenti, hogy az orvostársadalom (ideértve az egyéb diplomásokat is, akik speciális, ráépített egészségügyi szakképesítéssel rendelkeznek) közvetlenül, közbeiktatott küldöttek nélkül, a saját soraiból választhatja meg azokat a nagy tekintéllyel rendelkező kollégákat, akik a benyújtott etikai panaszok alapján meginduló eljárások során érvényre juttatják az etikai kódexben rögzített szakmai-etikai szabályokat.

Mi a helyzet, ha egy szavazásra jogosult több vármegye területén is rendelkezik munkahellyel vagy egy vármegye területén több munkahellyel is rendelkezik? Mivel a Vármegyei Etikai Bizottságokat a vonatkozó jogszabályok szerint az adott vármegyében dolgozó személyek választhatják meg, ezért abban az esetben, ha egy szavazásra jogosultnak több vármegyében is van munkahelye, akkor több vármegyében is szavazhat, de – értelemszerűen – vármegyénként csak egy alkalommal. A szavazásra jogosult abban az esetben is csak egyszer jogosult szavazni, ha egy vármegyében több munkahellyel is rendelkezik. A szavazatszámláló bizottságok az esetleges rendkívüli eseményeket külön jegyzőkönyvezik.