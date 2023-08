Lupkovicsné Eperjesi Edit vezetett végig minket a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Anyatejgyűjtő Állomáson. „Itt ipari mosogatógép, sterilizátor és pasztörizálógép található, hogy biztonságossá tegyük az anyatejet, amit a többlettel rendelkező édesanyák adnak le. Mi elsősorban a GYEK kis betegeit látjuk el táplálékkal, hogy minél hamarabb megerősödjenek, felgyógyuljanak. Az anyatej ugyanis a lehető legoptimálisabban biztosítja a fejlődést a csecsemők számára, nemcsak életkornak megfelelően, hanem még akár a napszaknak megfelelően is. A WHO által is javasolt, hogy egy csecsemő legalább féléves koráig kizárólagosan anyatejjel táplálkozzon, míg magát a szoptatást a gyermek kétéves koráig ajánlott fenntartani” – mondta a vezető.