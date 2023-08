A Sajót és a Hernádot is figyelik. A térségünkben kimélyült mediterrán ciklonból az elmúlt két napon ugyanis jelentős mennyiségű csapadék esett elsősorban a Rába-Répce, a Mura, a Felső-Dráva, valamint a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén. A ciklon várhatóan még több napig itt marad, ezért további számottevő mennyiségű esőre kell számítani, és nemcsak az említett dunántúli területeken, hanem többek között a Sajó-Hernád vízgyűjtőjén is. Mindez abból a közleményből derül ki, amit portálunkhoz juttatott el kérésünkre az Országos Vízügyi Igazgatóság. A csapadék idő- és térbeli eloszlása továbbra is a szokásosnál bizonytalanabb, de mind a Duna, mind a Tisza vízgyűjtőjén további számottevő mennyiség várható. A jövő héten keddtől már szárazabb, de az évszakhoz képest viszonylag hűvös idő lesz, írták.

Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelző rendszerében szereplő hazai vízmércékre készített számítások alapján (ha az előrejelzett csapadék lehullik) a következő hat napban a Tisza vízrendszerén a Tarnán az I. fokú, a Sajón, a Hernádon és a Zagyván a II. fokú árvédelmi készültségi szinteket meghaladó vízszintek kialakulása valószínűsíthető.

Az árvízvédelmi készültségekkel érintett védelmi szakaszokon a fokozatoknak megfelelő éjjel-nappali figyelő- és járőrszolgálatot tartanak a vízügyi igazgatóságok.