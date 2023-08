A Tourinform Miskolc iroda augusztus 26-án 10 órára garantált sétát hirdet Görömbölyre. A közel 2 órás séta a Görömbölyi Művelődési Háztól indul. A püspökségtől a borospincékig címet viselő séta ezúttal Görömbölyre vezet, ahol számos egyházi érték, valamint a több száz pincét magába foglaló pincesor is található. A résztvevők többek között megtudhatják ki az az egyházi személy, akiről Görömbölyön és Ungváron is utcát neveztek el, milyen szerepe van a városrésznek a Mária-úton, hol található a pincekápolna, milyen értékeket rejtenek a görömbölyi pincesorok. Tavaly nagy érdeklődés kísérte ezt a sétát, ezért idén megújult tartalommal, új helyszínekkel is készül az iroda. A séta különlegessége, hogy a városrész egyik legszebb földalatti látnivalójánál, a Hetedhét Pincénél zárul, ahol lehetőség van fakultatív módon részt venni egy borkóstolós pincetúrán. A séta augusztus 26-án, szombaton 10 órakor indul a Görömbölyi Művelődéi Háztól. A részvétel nem igényel előzetes regisztrációt