Példaként említette azt is, hogy szerintük elkótyavetyélték a belvárosi ingatlanokat, és azt is, hogy nem fizették ki a nyugdíjasoknak járó Salkaházi támogatást, közben meg bükki üdülőt és vezérigazgatói irodát újítottak fel több tízmillió millió forintból. „Ezek után azt mondani, hogy az előző városvezetés miatt nem lehet kitakarítani azon a szakaszon a Szinvát, finoman szólva is mosolyt csal sok miskolci arcára” – hangsúlyozta.