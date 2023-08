Megalázó és méltatlan helyzetbe hozta a mozgáskorlátozottak egy részét a baloldali városvezetés Miskolcon – mondta szerda reggeli sajtótájékoztatóján Bajusz Gábor, a miskolci Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője. Ezt azzal indokolta, hogy szerintük egyeztetés nélkül tiltották ki az elektromos mopedeket a busz és villamos járatokról. „Egyes esetekben rendőrt is hívtak a mozgássérültekre, akiket teljesen megaláztak nehéz helyzetükben. Azt javasoljuk, hogy az érintett mozgássérülteknek szerezzenek be olyan eszközöket, melyekkel biztonságosan tudják használni a miskolci tömegközlekedést” – mondta.

Biztonsági rögzítéssel megoldható az utazás

Hollósy András, a miskolci Fidesz-KDNP frakciószóvivője már arról beszélt, hogy információik szerint a Vasúti Hatósági Főosztály alaposan megvizsgálta az átadás előtt mind a 31 darab, Skoda 26T típusjelű miskolci villamost, amelyen négy olyan pont található, ahol mozgássérülteknek és babakocsiknak kialakított, biztonsági övvel ellátott rész van kialakítva. „A hatóság nem tiltotta meg az elektromos mopedek szállítását, a városok jogkörébe, szubjektív megítélése alá esik, hogy mit és hogyan alkalmaznak. Bár Budapesten és Debrecenben már évek óta nem lehetséges a közlekedési vállalat szabályzata alapján hasonló járművek utaztatása, nemrégiben a 4-es, 6-os Combino villamosokon elvégeztek egy tesztelést a közlekedési vállalat és a mozgássérült szervezetek bevonásával” – mutatott rá.