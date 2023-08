Útjára indult Felsőzsolcán a Közösségi Ház kamaszok számára szervezett programja, a Chili. A kezdeményezés legfontosabb célja, hogy a tizenévesek számára létrejöhessen egy olyan hely, ahol megoszthatják gondolataikat egy-egy témáról, játszhatnak, filmezhetnek egy jó közösségben. A klub első programján Szarka Tamás polgármester is részt vett, melyen a központi téma a fiatalok és a social média volt, de beszélgettek a közösségi élményekről és a város életéről is. A polgármester most is érdeklődéssel fogadta a résztvevők őszinte véleményét, ötleteit, amelyek elmondása szerint sokat tesznek hozzá a város fejlődéséhez. A szervezők számára is érdekes és tanulságos volt hallgatni, mennyire otthonosan mozognak a korosztályukat vagy akár a felnőtteket érintő témákban a fiatalok.