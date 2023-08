Sorozatunk mostani részében a miskolctapolcai Barlangfürdőt mutatjuk be, mert nekünk, borsodiaknak, a miskolci az igazi barlangfürdő. Nyári szezonban délelőtt 9-től este 7-ig tart nyitva a komplexum, amely több hideg és meleg vízű medencét is tartalmaz. Kocsinkkal ingyenesen leállhatunk Miskolctapolcára belépve rögtön balra, a nagy parkolóban, hiszen a fő út mellett továbbhaladva rövid sétával eljutunk a parkhoz, ahonnan nyílik a Barlangfürdő egyetlen bejárata. Természetesen több fizetős parkoló is rendelkezésre áll, akár közelebb a főkapuhoz.