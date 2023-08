Élmény a gyerekeknek

Egy-két látogatót is megkérdeztünk, hogy mi vonzotta őket ezen a jeles napon a Miskolci Állatkertbe.

- Szeretünk kijárni az állatkertbe, most is jól érezzük itt magunkat! Boldogok vagyunk, hogy élőben láthattuk a medvét fára mászni, ami újdonság és nagy élmény volt számukra. Már éppen lakmároztak a macik, amikor ideértünk. A gyerekek a szurikátákat és a farkasokat szeretik még nagyon – osztotta meg velünk Veréb Viktória. - Ha belegondolok abba, hogy már 40 éves a Miskolci Állatkert és hogy milyen régóta járok ki ide, akkor rájövök, hogy személyesen nekem is fontos ez a jubileum. Örülünk neki, hogy szerveződött ez a születésnapi rendezvénysorozat! Éppen rokon gyerekek érkeztek hozzánk látogatóba. Elhoztuk őket is, hogy lássák a bükki környezetben az állatkerti állatokat.

- A Németországban élő unokánk pont nálunk nyaral és őt hoztuk el az állatkertbe. Hallottunk róla, hogy most ünnepli 40 éves születésnapját a Miskolci Állatkert, de valószínűleg egyébként is jöttünk volna, már csak azért is, mert itt mindig jó a levegő – fejtette ki kollégánknak Szőr Lászlóné. - Bár még az elején járunk, de máris nagyon tetszik a kisfiúnak az egész. Egyelőre a hüllőket és az emukat láttuk, most pedig megálltunk ennél az interaktív játékokkal telepakolt asztalnál. Más tematikus programokba is szívesen bekapcsolódnánk, ha éppen arra sétálunk. Nekem a nagymacskák a kedvenceim, úgyhogy hamarosan megnézzük őket. Örülünk neki, hogy most már oroszlánok is láthatók az állatkertben!