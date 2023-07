A projekt alapvetően a meglévő zöld területek megújításával, új területek bevonásával a tokajiak és a városba érkező látogatók számára teremt lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. a fejlesztésbe bevont területek – a projekt 196 millió forint TOP-os forrásból valósul meg – jelenleg nem, vagy alulhasznosítottak.

A zöldfelületek, közlekedő felületek megújítása kilenc helyszínen történik majd meg a városban, ezek a Kis Albert tér, Gönczi utca, Benedek Pál utca, Csurgó völgyi út, Dózsa György utca, Zákó köz, Hősök tere 1. – I. Vh emlékmű környezete, Szepsy László utca, Terebes utca.

Az ezeken a területeken található zöldfelületek, járdák, sétányok, egyes helyszíneken a térvilágítási rendszerek, utcabútorok újulnak meg. A telepítendő növényállomány kevésbé érzékeny a folyamatosan változó éghajlati hatásokra, így a jövőben könnyebben és egyszerűbben fenntarthatóvá és üzemeltethetővé válnak a fejlesztett területek, olvasható a tokaji önkormányzat lapunkhoz eljuttatott közleményében. Kiderül belőle az is, hogy projekt keretében megújuló energiát hasznosítanak, (napelemes kandeláberek) és „okos” eszközöket (okospadok) is kihelyeznek, a projekt része a szemléletformálás is. A felújítással, korszerűsítéssel, újjáépítéssel érintett közterületek burkolata több mint ezer négyzetméter.