Az előrejelzés szerint a nappali órákban a zivatarok az ország nyugati, délnyugati részéről érkeznek meg az északkeleti országrészbe. A piros fokozatú heves zivatarokat 90-100 Km/h-s szél kíséri, amely zivatarrendszerben elérheti a 120 Km/h-t is. A zivatarok jelentős felhőszakadással járnak, melyek során 25-30 milliméter csapadék is lehullhat, valamint 2-5 cm jégesőre is számítani lehet, hívta fel a figyelmet a miskolci városháza.

Kedden mérséklődik a hőség, ekkor már csak a délkeleti területeken haladhatja meg a középhőmérséklet a 25, néhol a 27 fokot, zivatarok azonban még az éjszakai órákban is előfordulhatnak.

A piros fokozatot elérő zivatarok, zivatarrendszerek térbeli és időbeli lefolyásában még nagy a bizonytalanság, teszik hozzá.