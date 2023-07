Az ország minden területéről, valamint Kárpátaljáról és Erdélyből érkezett az a középiskolásokból álló 10 csapat, akik az Ifjúsági PET Kupa mezőnyét alkották. A 2023. július 1 és 6. között a Tisza-tavon megtartott eseményen 5 nap alatt több mint 3,2 tonna hulladéktól sikerült mentesíteni a folyót és árterét. Az Ifjúsági PET Kupa ott kezdődött, ahol a IV. Tisza-tavi PET Kupa júniusban véget ért. Így a Tisza-tavat érintő versenyek hulladékmérlege – csak 2023-ban – már 9,7 tonnánál jár. És még nincs vége a nyárnak!

Az Ifjúsági PET Kupa (IPK) egy különleges tisza-tavi vízitúra, ahol a természet szépségeinek megismerése, a közösségi élmények és játékok egy folyótisztító akcióban érnek össze.

Történelem

A 2013-ban indult Tiszai PET Kupa szervezője, a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület sok évnyi folyótakarításban szerzett rutinjával vágott bele az IPK megrendezésébe. A PET Kupa önkéntesei, közismertebb nevükön a "petkalózok" eddig összesen több mint 320 tonna szennyező anyagot távolítottak el a Tiszából és mellékfolyóiból. Ennek az óriási mennyiségnek mintegy 60%-a a gondos szelektálásnak köszönhetően visszakerült az anyagkörforgásba.

Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásának köszönhetően most lehetőség nyílt arra, hogy a fiatalabb generációt is bevonjuk e nemes küzdelembe, ugyanis az IPK-ra jelentkező iskolák számára a teljes program díjmentes volt.

Elmélet és gyakorlat

Ahhoz, hogy a jelentkező csapat vízre szállhasson, először a szárazon kellett bizonyítaniuk. A tavasz folyamán egy 3 fordulós online vetélkedő és egy motivációs videó elkészítése várt a lelkes fiatalokra. A lexikális tudáson túl a legénység kreativitására és motivációjára is kíváncsiak voltak a szervezők. Végül a legjobban teljesítő 10 csapat – csaknem 100 fiatal – jutott be a versenybe és bizonyíthatott terepen is. Köztük volt 2 határon túli iskola, egy miskolci, egy barcsi, egy pilisvörösvári, egy szolnoki és több budapesti. Minden csapatot 1-2 fő kísérő pedagógus erősített.

Az első vízre szállás előtt a PET Kupa állandó partnere, a Felső-Tiszavidéki Búvár és Mentő Egyesület és tapasztalt vízitúra vezetők oktatták a zöldfülű petkalózoknak a biztonságos vízi közlekedés szabályaira, majd vigyáztak rájuk a rendezvény teljes időtartama alatt.

A csapatok a Dinnyéshát-Kisköre közötti szakaszt tisztították meg – nemcsak kenuból, hanem kerékpárról is! Sőt, az utolsó napon alsóbb vizekre merészkedtek és kipróbálták a zsilipelést is. Az összegyűlt hulladékot a PET Kupa kiskörei Folyómentő Központjába szállították, ahol a csapatok – a több PETák reményében – szétválogatták őket. A hulladék útja innen három irányba folytatódhat: a kommunális, erősen szennyezett anyagok lerakóra, az újrahasznosíthatásra alkalmasak (PET-palackok, fém, üveg) a PET Kupa hulladékfeldolgozó és -hasznosító partnereihez kerültek, míg kisebbik hányada (HDPE, LDPE, kupakok) a PET Kupa saját termékfejlesztési kísérleteihez lesz felhasználva, alapanyagként. ottak

A legtöbb PETákot szerző csapat állhatott a dobogó tetejére, amit nemcsak hulladékgyűjtéssel, hanem a napi kvízek helyes kitöltésével, az ügyességi versenyekben való jó teljesítménnyel, közösségi média aktivitással és más csapatoktól kapott fair play PETákokkal lehetett kiérdemelni.

A PET Kupát a miskolci Dr. Ámbédkar Iskola elszánt csapata vihette haza, akik 4745 PETákot szereztek. A második helyezett a kőbányai Szent László Gimnázium csapata lett, 4205 PETákkal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az ungvári Drugeth Gimnázium csapata állhatott fel 3685 PETákos teljesítményükkel.

A verseny többi résztvevője is derekasan küzdött a hulladékhegyeken túl a tűző nappal, a szúnyogokkal, vöröshangyákkal és az esővel! Összesen 584 zsákot töltöttek meg, ami nagyjából 3,2 tonna hulladéknak felel meg.