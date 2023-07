A gazdaságvédelmi akciótervbe illeszkedő döntésként a kormány arról határozott, hogy lehetővé teszi a SZÉP-kártyák felhasználását hidegélelemre - jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter korábbi sajtótájékoztatóján. Az intézkedés augusztus 1-jétől lép életbe, és december 31-ig lesz érvényben. A kormány ebben az időszakban azt is lehetővé teszi, hogy a munkáltatók a SZÉP-kártya keretét, amelynek maximális összege 450 ezer forint, további 200 ezer forinttal megemeljék a kedvezményes szabályoknak megfelelően. Mindez az jelenti, hogy dohányáruk és alkohol kivételével gyakorlatilag minden másra lehet költeni az élelmiszerboltokban SZÉP-kártyáról.

A szállásadóknak veszteséget okozhat

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége attól tart, hogy az intézkedés veszteséget okozhat a hoteleknek, mert a kártyatulajdonosok a pihenés, kikapcsolódás helyett inkább élelmiszert vesznek, ezért levelet írtak Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek arról, hogy az augusztus elsejei kezdést szeptember 1-jére, tehát a főszezon utáni időszakra tegyék át, emellett lehetőség szerint 30-35 százalékon limitálják a SZÉP kártya felhasználásnak a hideg élelmiszerre költhető arányát.

Kettős arcú az idei nyár

A Szallas.hu felmérése szerint a belföldi utazók elsősorban az akciós árakat, a csomagajánlatokat, az előleg fizetése nélküli foglalást és a SZÉP-kártyás fizetési lehetőséget keresik. Az elemzők optimisták, de szerintük kettős arcú az idei nyár is. A pandémia idején arról szóltak a várakozások, hogy 2022-re helyreállhat a belföldi turizmus és 2023 nyarára már a beutazások mértéke is fellendülhet, megérkeznek a külföldi turisták is, így növekedésnek indulhat a hazai turizmus. A legfrissebb kutatásból az is kiderült, hogy jelenleg a Szallas.hu 16 százalékos csökkenést lát a nyári időszakra tavalyhoz képest. Idén május utolsó napjaiban nem reprezentatív online felmérést végzett, melyben a nyári kereslet visszaesésének okát keresték. Bár a 970 válaszadó zöme tervez nyaralást, minden második még nem foglalta le szállását. A kutatásban résztvevők 58 százaléka csak belföldi üdülést fontolgat, 32 százalékuk pedig a belföldi mellett még külföldi úti célban is gondolkodik. A csökkenő keresletet kézenfekvő lehet az áremelkedéssel magyarázni. Ugyanakkor a felmérés szerint csupán 15 százalék azoknak az aránya, akik idén nem tudnak pénzt fordítani az utazásra.

Tartanak a változástól

Bágyi Péter, a sárospataki Hotel Bodrog Wellness tulajdonos-igazgatója azt nyilatkozta a boon.hu-nak, hogy már most érzik a döntés hatását. „Az északi régióban a turisták 20 százaléka fizet SZÉP-kártyával, ez minden ötödik foglalást jelent” - mondta. Hozzátette: ez a szám le fog csökkenni az őszi szezonra, mert meglátása szerint az emberek el fogják költeni élelmiszerre a kártyán lévő összeget. „A szakma még mindig nem talált vissza az eredeti szintre, ha eltűnik ez a belföldi vendégkör, akkor újra nehezebb helyzetben lesz a szektor. Aki szeretett volna, a nyári szezonra már foglalt, de őszre már nem biztos, hogy fog, így inkább akkor lesz még érezhetőbb a visszaesés” - mutatott rá. Arra is kitért, hogy érdemes figyelni a szálláshelyek kínálatait. „Ha SZÉP-kártyával fizet egy vendég, akkor nagyon sok szálláshely különböző kedvezményeket és akciókat ad a vendégnek” - hangsúlyozta. Egy másik szállásadó is aggodalmát fejezte ki portálunknak, mert ő is visszaesést érez. „Az emberek hamarabb fognak lemondani a nyaralásról, így ha ez a konstrukció bejön, az őszi és a téli szezonban jelentős visszaesésre számíthatunk” - mondta.