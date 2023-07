A gyermekekkel ellentétben a nyári szünet az egyik legnagyobb fejtörést okozó dolog a szülők esetében, hiszen ilyenkor is fontos gondoskodniuk a gyermek megfelelő testi és lelki biztonságáról. Amennyiben egy gyermek egyedül van otthon a nyári szünetben, fontos, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy a biztonságban legyen és jól érezze magát. Íme néhány fontos dolog, amit figyelembe lehet venni.

Fontos a kommunikáció

Sokszor halljuk, hogy mindennek az alapja a kommunikáció. Fontos, hogy a gyermeknek mindig legyen lehetősége kommunikálni valakivel, aki szükség esetén segítséget nyújthat. Biztosítsanak neki egy mobiltelefont, hogy fel tudja venni a kapcsolatot velük. A nyári szünetben a gyerekek gyakran hajlamosak felborítani az iskolai idő alatt jellemző napi rutint, a szülő felelőssége, hogy ez a napirend ne boruljon fel kórosan. Segítsenek a gyermeknek megtervezni a napját, hogy legyenek elfoglaltságai, és ne unatkozzon. Ezek lehetnek szabadidős tevékenységek, olvasás, játékok, rajzolás vagy akár házimunka. Ha egyedül lenne otthon, akkor győződjenek meg róla, hogy a gyermek tisztában van a biztonsági szabályokkal, és tudja, mit kell tennie veszélyhelyzetekben. Beszéljenek vele a tűzvédelmi, balesetvédelmi és egészségügyi alapelvekről. Amennyiben lehetséges, érdemes egyeztetni a szomszédokkal vagy barátokkal, akik könnyen elérhetők, ha bármilyen segítségre lenne szükség.

Le kell fektetni a szabályokat!

A szülők feladata, hogy adják meg a gyermeknek a nyári szünet alatt betartandó szabályokat és utasításokat. Tegyenek említést azokról a dolgokról, amelyeket nem szabad megtennie, például idegeneknek ajtót nyitni vagy gázfőzőt használni. Fontos, hogy a gyermek soha ne érezze magát teljesen egyedül, és mindig legyen lehetősége kapcsolatba lépni valakivel, aki szükség esetén segítséget nyújthat.

„A gyermekek vágynak a kalandokra és az izgalmakra, azonban a szülőknek nem mindig van elég idejük rá. A klasszikus kulcsos gyermekek már eltűntek, inkább nagyszülőknél, vagy rokonoknál van a gyermek” – mondta portálunknak Pócsi Orsolya, klinikai szakpszichológus. Hozzátette: az is jó ötlet lehet, ha egy baráti társaságon belül a szülők összefognak és osztoznak a felügyeleten.

El a számítógépektől!

„A gyermekeknek az a legjobb, ha csapatokban vannak, mert a társas kompetenciáik így fejlődnek” – húzta alá. Arra is kitért, hogy a nyári szünet alatt bizonyos szocializációs mintákat is meg lehet tapasztalni, például egy közös és megosztott felügyelet során. „Fontos, hogy offline világba, azaz emberek közé távol a kütyüktől vigyék a szülők a gyermekeket, hiszen a mai világban túl sok időt töltenek el a számítógépek és a telefonok előtt” – mondta. Ez azért is fontos, mert a gyermekeket a szabadban való játék, a táborok, a közös kirándulások idején sok szociális inger éri, ami a jellemfejlődésükhöz hozzájárul.