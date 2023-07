Kerékpáros olvasónk osztotta meg velünk június végén a panaszát, miszerint Diósgyőrben a LÁEV megállója közelében az Előhegy utcán található kerékpáros-forgalom számára kijelölt útszakaszon egy hatalmas kátyút egy vaslemezzel próbáltak meg betömni, de sikertelenül. Így a hely balesetveszélyes volt mind a bringások, mind a rolleresek, sőt az autósok számára is.

Elmondta, hogy a helyszínen csőtörés miatt munkálatokat végző Mivíz Kft.-vel március óta levelezett az ügyben, és a Városgazdát is felkereste. Bár április 1-jével ígéretet kapott a javításra, de változás három hónap alatt sem történt.

Betartották ígéretüket

A problémáról július 4-én a „Fél év is eltelhet egy úthiba javításáig” című cikkünkben írtunk. Szerkesztőségünk a témával kapcsolatban megkereste a miskolci városháza sajtóosztályát, amely jelezte felénk, hogy a javítás július első hetében lesz. A szóban forgó kátyút valóban teljeskörűen betömték, így pozitív fejleményről számolhatunk be.

Kijavították az úthibát

A munkálatok eredményét olvasónk is dokumentálta fotókkal a Miskolci Kerékpáros Panasz Fórum Facebook-csoportjában. Megosztásán látható, hogy július 3-ra teljesen eltüntették a kátyút. A fórum erőfeszítéseiért a hozzászólók is hálájukat fejezték ki.

Lenne még javítanivaló

– Nagy örömünkre történtek előrelépések az ügyünkben. A LÁEV diósgyőri megállójához közel az Előhegy utcán található kátyút mostanra helyreállították. Biztos, hogy ebben az Észak-Magyarországban és Borsod Online-on megjelent újságcikknek is szerepe volt, mert előtte csak ígéreteket kaptunk – emelte ki Csanádi Zsolt, a Miskolci Kerékpáros Panasz Fórum egyik alapítója. – A javítás azért volt fontos, mert a kerékpáros-forgalom számára kijelölt útszakasz itt jön fel Diósgyőrbe, és rengeteg bringás jár rajta, akik nem szeretnének a stadion oldalában haladni. Most már mountain bike-kal biztonságosan lehet rajta közlekedni. Körülbelül két és fél hete megtörtént az alábetonozás az Előhegy utca elején található másik útburkolati hibánál is, amit szalaggal kerítettek el. Remélhetőleg minél hamarabb helyrehozzák, mivel az is egy balesetveszélyes gócpont, mert van mellette egy betonterelő. Így a házak mellett az ott álló autók miatt csak szűk részen tud haladni a forgalom. A kihúzott szalagot is arrébb dobták, hogy elférjenek a gépjárművek. Amikor lentről jövünk bringával a város felől Diósgyőr felé, akkor alig lehet látni a parkoló kocsiktól, hogy jön-e ott szembe autó, vagy sem. A feleségemet egyszer már majdnem elsodorták.

Várják az észrevételeket

A miskolci városháza hosszabb távon is figyelembe veszi a Miskolci Kerékpáros Panasz Fórum javaslatait. – Mint kerékpáros civil szervezet szorosan együttműködünk a miskolci önkormányzattal. Jelenleg a lakosság észrevételeit várjuk a kerékpárutak nyomvonalával kapcsolatban. Csoporttagjaink évi 10-15 ezer kilométert tekernek, így érdemes figyelni a véleményükre. Ha olyan hibát észlelnek, amely orvosolható, és jelzik nekünk, mi továbbítjuk az illetékeseknek. Ezt követően külön bejárással felmérik az elvégzendő munka költségeit. Ez alapján tudják megállapítani, hogy a munkálatokat hogyan lehet kivitelezni. A miskolci városházától kaptunk már meghívót bejárásokra is. Például a Szentpéteri kapui buszmegálló átvizsgálására, amit szeretnének balesetmentessé tenni – fejtette ki Csanádi Zsolt.