Ahogy korábban beszámoltunk már róla, Tornaszentandrás ikerszentélyes katolikus templomának megmentése érdekében 2023. januárjában létrejött a Tegyünk Együtt Tornaszentandrásért Alapítvány, melynek célkitűzés és tevékenysége az épített örökségünk megóvása, különösen a tornaszentandrási templom védelme. A magyar népi hagyományok megőrzése és ápolása, szellemi és tárgyi örökségünk tükrében különös tekintettel a helyi sajátosságú értékek átadása, megőrzése, oktatása.

Mint a templom kapcsán mondják, a több szempontból páratlan nemzeti kincsünk megmentésével a 24. órában vagyunk. Beázik a tetőszerkezet, vizesednek a falak, veszélyben a 800 éves templom freskói. A támfal egy része leomlott. A tornaszentandrásiak, a falu és a plébánia vezetői eddig is megtettek mindent a templomért, de itt nagyobb segítségre van szükség. Az alapítvány igyekszik mindent megtenni, hogy a templom a következő nemzedék számára is közvetítse őseink üzenetét, amihez minden segítséget szívesen vesznek.

Az alapítvány több akciót is szervez, miközben azon is fáradoznak, hogy minél nagyobb publicitást kapjon a templom, és így minél többen látogassák meg. Ezen a téren is van előrelépés, ugyanis – mint a közösségi oldalukon beszámoltak róla – júniusban két hét alatt több, mint kétszáz látogató érkezett a település templomába, voltak szervezett csoportos látogatások és egyéni turisták is.

Több rendezvényt is terveznek, ezek között az első egy Árpád-kori délután volt április 15-én a tornaszentandrási templomban és kultúrházban. A téma iránt érdeklődők figyelmét szerették volna felkelteni egy előadással a rakacaszendi, szalonnai és tornaszentandrási Árpád-kori templomokra.

Most egy újabb jótékonysági rendezvény következik a sorban. Az alapítvány szervezésében Németh Zsolt, a Magyarságkutató Intézet Eszmetörténeti Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa látogat el ismét a településre, adománygyűjtő előadásának címe: Miért példa a ma emberének Szent László? Az előadást a templomban tartják július 8-án 11 órától, díszvendégek Kovács Zsolt és Riz Gábor országgyűlési képviselők, Krajnyák Dénes polgármester és Bukovenszki Zoltán plébániai kormányzó. Az előadást követően ebédre kerül sor, a rendezvényt Hevesi Imre gitárművész koncertje zárja.