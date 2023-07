Az adománygyűjtés egyik népszerű módja a kupakgyűjtés volt, mellyel lassan, de biztosan pénzhez lehetett juttatni azt a személyt, alapítványt, amelyiket ilyen módon támogatni kívántunk. Felsőzsolcán, a város logóját ábrázoló fémből készült kupakgyűjtő tárolóba dobhatták a lakosok a műanyagkupakokat, azonban ennek júliustól vége, ugyanis változtak az újrahasznosítási szabályok – olvasható Felsőzsolca város hivatalos weboldalán.

Már nem veszik át

Az összegyűjtött kupakokat eddig hulladékkezelő cégek vették át, általában 20-80 forint/kg közötti áron. Ezzel nem lehetett vagyonokat keresni, de van olyan, hogy minden forint számít. Az újrahasznosítási szabályok megváltozásának hatására azonban június 30. napjával befejezték a cégek a kupakátvételt, mivel egy EU-s szabályozás miatt a jövőben le sem fog jönni a kupak a palackról – ezt már több márka esetén tapasztalhattuk is -, valamint a feldolgozás módja is változik. Ez által sajnos a Felsőzsolcán kihelyezett kupakgyűjtő tároló – mely által sok helyi család részére nyújtottak segítséget az elmúlt években – funkciója is megszűnt, így aki támogatást szeretne nyújtani, más formában kell azt megtennie – hívják fel a figyelmet. Hozzáfűzik még, hogy: a kupakgyűjtő új funkciójának meghatározásában várják a lakosság ötleteit.