A Volánbusz Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye helyközi közlekedésébe, a Szerencsi Volánbusz telephelye egy darab Credobus Econell 18 Next típusú csuklós kivitelű, korszerű, dízelüzemű autóbuszt állított forgalomba, ezzel kényelmesebb, környezetkímélőbb utazási körülményeket biztosítva a térség lakói számára. A jármű ünnepélyes keretek között, sajtóeseményen került bemutatásra csütörtök délután a szerencsi vasútállomáson.

Cél a helyközi közlekedés fejlesztése

Az eseményen beszédet mondott dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte, hogy az elmúlt időszakban számos tömegközlekedést célzó fejlesztés ment végbe országszerte, így a térségben is.

„Nem is akármilyen mértékű, hiszen decemberben több ilyen alacsonypadlós busz érkezett vármegyénkbe, az egyik ide, Szerencsre” – mondta. Hozzátette: ezzel a korszerű gépjárművel is csökken a károsanyag kibocsátás, ami kiemelt fontosságú a magyar kormány számára. „Remélem, hogy ez az új busz hozzájárul a közösségi közlekedés minőségének a javulásához” – húzta alá. Arra is kitért, hogy az autóbusz Szerencs és a Tokaj között fog közlekedni a jövőben.

Nyíri Tibor, Szerencs polgármestere azt hangsúlyozta, hogy a kornak megfelelő autóbusz áll forgalomban a városban. „Jól láthatóan itt áll mögöttem egy olyan autóbusz, amely a huszonegyedik század minden igényét képes kielégíteni” – hangsúlyozta. Hozzátette: fantasztikus számára azt a fejlődés látni, ami most jellemzi a térséget, hiszen kézzel foghatóak a fejlesztések Szerencsen is.