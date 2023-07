Tócsni Fesztiválra várták a berentei Kastélykertben szombaton délután a lakosságot és az érdeklődő közönséget. Sok helyen vannak gasztronómiai jellegű rendezvények, de Berentén még nem volt, ezért teremtettek vele hagyományt. Immár hetedik alkalommal rendezik meg a nyári fesztivált, melynek ötletgazdája Demjén Gyula, a berentei Rozmaring Dalkör művészeti vezetője. Nem csupán az ötlet született meg, a dalkör tagjai tevékenyen vesznek részt a programban, hiszen ők sütik reggeltől késő délutánig a tócsnit, hogy minden vendég megkóstolhassa – mondta Sólyom Sándor, a művelődési ház vezetője.

Sülnek a tócsnik Berentén. Fotó: Vajda János

Kulturális programmal társul

Az önkormányzat anyagi támogatást nyújt az esemény megszervezéséhez, így ingyenes koncerteket és humoros előadásokat is élvezhetnek az érdeklődők, akik a szomszédos városokból, Sajószentpéterről és Kazincbarcikáról, de távolabbi településekről is szívesen látogatnak el a Tócsni Fesztiválra – hangsúlyozta Sólyom Sándor. Hozzátette: a korábbi években ingyenesen biztosították a tócsnit mindenki számára, amíg el nem fogyott, idén csak a helyi lakosoknak. De mások is vásárolhatnak belőle jelképes összegért, amelyből származó bevételt az iskola alapítványának ajánlják fel.

Egy olyan étel, amit mindenki szeret

A tócsni nem kötődik különösképpen Berentéhez, hiszen országosan elterjedt étel, de mindenki szereti, ezért jó választásnak bizonyult. A rendezvény évről-évre egyre népszerűbb, több százan látogatják minden évben – ismertette Demjén Gyula. A dalkör vezetője hozzáfűzte, hogy tavaly még a dalkör is vállalt fellépést, de ebben a melegben inkább csak a sütésnél maradnak, az is éppen elég munka a nyugdíjas hölgyeknek. Bár sok munkával jár, mégis megéri csinálni, mert közösséget épít és hagyományt teremt, amelyet nem szabad abbahagyni – vélekedett az egykori művelődésszervező.

„Ha elfogy az alapanyag, kicsit ők is buliznak majd”

A forró olaj mellett áll már órák óta, mégis mosolyogva készíti a sokadik tócsnit Jónyer Gyuláné Margó, aki elárulta nekünk, több mint ötven éve előfizetője az Észak-Magyarországnak, de mást is megtudtunk tőle: az igazán finom tócsni receptjét.

A lényeg, a jó sok fokhagyma, meg zöldség zöldje, na meg a megfelelő mennyiségű tojás, vöröshagyma és a kiváló fűszerezés

– mondta. Ő még néha pirospaprikát is tesz bele. A fokhagyma mennyiségérére visszatérve kiemelte Margó, hogy ebbe az elegybe – kilencven kiló burgonya mellé - még fokhagyma krémet is tettek.

Reggel óta sütnek, és egy nagy adagot már elvittek az Idősek Otthonába is még délelőtt. De nincs megállás egészen estig.