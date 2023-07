Veres Pál, Miskolc polgármestere a beruházás helyszínén beszélt arról, hogy a város önkormányzata európai közbeszerzési eljárás keretében keresett kivitelezőt a város egyik nagyon nagy forgalmat lebonyolító közlekedési csomópontja, a Thököly utcai Szinva-híd átépítésére, fejlesztésére. A kivitelező az FK Raszter Építő Zrt. lesz, amely 5-600 millió forintos pénzügyi keretben igyekszik végrehajtani a szükséges munkákat.

Ami biztos, hogy a projekt során a Kiss Ernő utcát kiszélesítik egy szakaszon, és új forgalmi sávot is kap a Thököly utca és a Damjanich utca között. Felújítják a Thököly utcai közúti hidat úgy, hogy egy forgalmi sávval ki is szélesítik. Mint megtudtuk, ahhoz, hogy javuljon a közlekedők biztonsága a csomópontban, a Kiss Ernő utcán mindkét irányban autóbuszöblöt is kialakítanak.