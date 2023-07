2024 őszétől átalakítják a felsőoktatási felvételi rendszert, és megszüntetik a nyelvvizsga-kötelezettséget. Korábban ugyanis az oklevél megszerzésének feltétele az volt, hogy egy szabadon választott élő nyelvből középfokú nyelvvizsga kellett ahhoz, hogy egy hallgató a kezébe vehesse a diplomáját. A korábbi gyakorlaton viszont most változtattak: a nyelvvizsgáztatás és nyelvoktatás területén is nő a felsőoktatási intézmények autonómiája, azaz ők döntik el, hogy mely szakjukon lesz szükség nyelvvizsgára. Arról is gondoskodniuk kell, hogy hallgatóik rendelkezzenek az adott szakon szerezhető szakképzettség gyakorlásához szükséges idegennyelvi ismeretekkel.

Van, ahol még kérik

Korábban már írtunk arról, hogy a Miskolci Egyetemen a jövőben nem lesz minden szakon kötelező a diploma megszerzéséhez a nyelvvizsga, de az egyetemen szeretnék megkövetelni a megfelelő nyelvtudást a hallgatóktól. Amikor szeptemberben megérkeznek az elsőévesek, felmérik a nyelvtudásukat. Akiknek már van középfokú nyelvvizsgájuk, a szaknyelv tanulását kezdik el. A nyelvvizsgával nem rendelkezők is tanulnak majd szaknyelvet, de az Idegennyelv-oktatási Központ biztosítja számukra a további nyelvtanulást. Ennek a rendszerét a napokban dolgozzák ki az intézmény vezetői és oktatói. Például azt, hogy milyen belső vizsgákat kérnek majd a hallgatóktól.

Megkerestük a Miskolci Egyetemet, hogy az idei tanévben milyen nyelvvizsga szabályok vonatkoztak az oklevelet szerzett hallgatókra. Azt írták: az egyetem nyelvvizsga nélkül kiadta az okleveleket minden záróvizsgát tett hallgatónak. A Miskolci Egyetem Kommunikációs Központja azt is írta portálunk megkeresésére, hogy 2023. július 1-jétől elfogadták a Miskolci Egyetem idegennyelv-oktatási és idegennyelvi követelményrendszeréről szóló szabályzatát, amely szerint egyetlen képzésben kérnek továbbra is egy államilag elismert komplex nyelvvizsgát: a nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon. Továbbá: a Gazdaságtudományi Kar nemzetközi gazdálkodási és turizmus-vendéglátás alapképzési szakjain legkésőbb a 6. félév végén két eltérő nyelvből letett középfokú, komplex szakmai intézményi nyelvvizsgát írt elő a Miskolci Egyetem.

Azt is megosztották, hogy a Miskolci Egyetemen a 2022. szeptemberében és 2023. szeptemberében tanulmányokat kezdő hallgatóknak 2 félév szaknyelvi órát ír elő az egyetem. A 2022. szeptember 1-je előtt hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók mintatervében már szereplő nyelvi tárgyakon túl további követelményt a Miskolci Egyetemen nem ír elő, az abszolutórium és a záróvizsga teljesítését követően kiállítják az oklevelüket.