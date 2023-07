A XI.Béka- és Hal Sütő-Főző Fesztivál és IX. Pálinkamustra pénteki programjában három élő koncert is szerepelt. A 8 kéz zenekar, a Blues Company és a Hungarocell műsorának is tapsolhatott a közönség. A szombati kínálatban volt többek között kutyás terápiás/fejlesztő foglalkozás, habparty, Musical mozaik az Egri Színház színészeivel, hőlégbalonos függeszkedés. Számos játékos ügyességi vetélkedő is színesítette a programot, érkezésünkkor éppen egy izgalmas perecevő verseny közepébe csöppentünk. A győztes Kuzmi Kyra elmondta: régóta járnak ezekre a rendezvényekre papája már négyszer nyerte meg a sörivó bajnokságot, így ő is szerencsét próbált a pereccel. Győztes titkukról csak annyit árult el, hogy szeretni kell a sört és persze a perecet is.