Az Ózdi Városi Könyvtárban Tarkaforgó napközis tábort hirdettek az intézmény munkatársai, amely az Irodalmi természetbúvár – természet az irodalomban címet kapta. A hét tematikája tehát a környezet megismerése és annak védelme.

„Könyvtárunknak célja, hogy a nyáron jól érezzék magukat a gyerekek. Mindezeket a foglalkozásokat játékos formában képzeljük el a gyerekeknek és úgy is teszünk. Ehhez hozzákapcsolódik, hogy ne csak játszanak, hanem valamilyen ismereteket is szerezzenek, illetve könyvtárunknak célja ezen a héten is az olvasás és a könyv szeretetét átadni a gyerekeknek mindenféleképpen” - emelte ki Csörgőné Csépányi Krisztina, az Ózdi Városi Könyvtár könyvtárvezetője.

Interaktív

Császár Éva könyvtáros tartotta az interaktív foglalkozást. Különböző könyveket és az internetet is segítségül hívták ahhoz, hogy minél többet megtudjanak hazánk madárvilágáról. Az ismeretterjesztés után felolvasta A nagyravágyó feketerigó című mesét, amit kollégájával és egy vállalkozó kedvű táborozóval közösen báboztak el.

Ezt követően a résztvevők kaptak néhány, a meséhez kapcsolódó kérdést, amelyet meg kellett válaszolniuk. Közösen beszélték át, mi volt a történet tanulsága, közben pedig megtanulták, melyik madár hogyan néz ki.

Fabatkáért cserébe

„Én szeretek olvasni. Itt a legjobban az tetszett, hogy itt a madarakról lehet tanulni, meg az erdőről és még az, hogy lehet sétálni. Szokott lenni sokféle foglalkozás, kézműveskedés és a végén a fabatka beváltása, és ilyen kézműves dolgokra lehet beváltani” - mondta Szabó-Rónai Benjámin, táborozó.

A fabatka a jutalom, amelyet egy-egy helyes válaszért cserébe kapnak. Ez pedig a gyerekeket motiválja, így nagy odafigyeléssel és lelkesen vesznek részt minden programon.