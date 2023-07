Az ózdi Fidesz-KDNP máshogy látja Janiczak Dávid polgármester azon kijelentését, amelyet hétfőn portálunknak írt a békepárti nyilatkozat kapcsán. Akkor azt közölte a város polgármestere a boon.hu megkeresésére, hogy Ózd vezetése azért nem csatlakozott az országgyűlés békepárti határozatához, mert „egy önkormányzat számára irreleváns”. Csuzda Gábor, az ózdi Fidesz-KDNP frakcióvezetője viszont megkeresésünkre kiemelte, hogy fontosnak tartják a békét hangsúlyozni. „Jogilag ugyan nincs kötelező ereje egy ilyen nyilatkozatnak, azonban morális szempontból igenis nagy jelentőséggel bír a békepárti nyilatkozathoz való csatlakozás” – húzta alá.

Kötelesség kiállni a béke mellett

Kiemelte: azért fontos ez, mert minél többen beszélnek a békéről és minél kevesebben a háborúról, az annál nagyobb hatással van a társadalomra. „Ahogyan a nemzetközi közösségeknek, úgy Magyarországnak is kötelessége a béke melletti kiállás” – emelte ki. Arra is kitért, hogy helyi döntéshozóként kötelességük példát mutatni a város lakói számára.

Éppen ezért tartom megdöbbentőnek Janiczak Dávid polgármester azon döntését, hogy a testület és azon keresztül az ózdiak megkérdezése nélkül nyilvánított véleményt a város nevében

– hangsúlyozta Csuzda Gábor.

Az ózdiak békepártiak

Arra is rámutatott, hogy a tavalyi országgyűlési választáson a helyiek egyértelműen a békére szavaztak. „Nekünk ózdiaknak sem elhanyagolható, hogy mi történik tőlünk párszáz kilométerre, hiszen mi is érezzük a háború káros hatásait” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy a kárpátaljai magyarok is elszenvedői a fegyveres konfliktusnak, ezért különösen fontos lenne a béke mindenki számára. Az önkormányzati képviselő szerint mindenki érzi a háború gazdasági hatásait is, hiszen a krízis okozta szankciók miatt jelentősen megdrágultak az építőanyagok és élelmiszerek, amelyek minden hétköznapi ember számára problémát okoznak.

Segítő kezek

Csuzda Gábor arról is beszélt, hogy Ózd is jelentős lépéseket tett a háború kitörése után. „Magyarország minden téren segítette, nemcsak a magyarokat, hanem az ukrán nemzetiségű embereket is, hiszen városunkban is több menekült családot szállásoltunk el, akik emiatt veszítették el otthonaikat” – emlékeztetett.

Korábban megírtuk, hogy Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke még április végén kérte a települések vezetőit, hogy csatlakozzanak az országgyűlés békepárti határozatához, és mondjanak nemet a háborúra. Akkor a polgármester azt nyilatkozta, hogy minden település vezetőjének elküldi a határozatot azzal a szándékkal, hogy a képviselő testületek elé terjesszék, és fogadják el a javaslatot, ezzel is kifejezve, hogy békét szeretnének.