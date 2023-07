Újabb fontos állomáshoz érkeztek a Bodrogköz települései azon az úton, amelynek célja a közös fejlesztéspolitika kidolgozása és kivitelezése. A földrajzilag egységes, de két ország területéhez tartozó térség 55 települése mintegy 60 ezer ember sorsának javítása érdekében fogott össze néhány éve. Most egy olyan szervezet megalakításáról döntöttek a szlovákiai Kisgéresen megtartott találkozójukon, amely kidolgozza és összehangolja azokat a fejlesztés elképzeléseket, amelyek reményeik szerint hatékony fejlődést eredményeznek majd a két, hasonló problémákkal küzdő közigazgatási területen.

A kevés munkahely, fejlesztésre szoruló infrastruktúra és úthálózat, elvándorlás és nehéz szociális helyzet. Egyebek mellett ezek a problémák merültek fel azok közül, amelyek megoldásra várnak a Bodrogközben. A hátrányok kiküszöbölésének módját a folyók által körbeölelt egységes földrajzi térség szlovákiai és magyarországi részén elterülő települések vezetői a teljes összefogásban látják. A közös cél elérése érdekében szövetkeztek néhány éve a cigándi és a királyhelmeci polgármester kezdeményezésére. Ezt azóta már két összejövetel is követte, a résztvevők mindig egy-egy lépést tesznek előre.

Életrevaló régió

Furik Csaba, Kisgéres polgármestere az eseményen megtartott bevezetőjében elmondta: a Bodrogköznek a trianoni határok után keletkezett száz éves hátrányát kell most ledolgozni, akkor ugyanis a térség egy ország belső területéből két ország külső területévé vált. Sajnos megszokott folyamat, hogy a peremvidékek mindig elhanyagolódnak más országrészekhez képest – mondta. Hozzátette: most az Európai Unión belül van esély arra, hogy a térség javítson a saját helyzetén. „Csak az lesz, amit mi kitalálunk és az valósul meg, amit mi megvalósítunk. Amennyi pénzt le lehet hívni, az le is kell hívni a pályázatok segítségével” – húzta alá a vendéglátó polgármester. Kiemelte: „ez egy életrevaló régió, a mi feladatunk, hogy élhetővé is tegyük”.

Fontos állomás

Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a térség máig érezhető egyik legnagyobb nehézsége, vagyis a lakosság elvándorlása a szocialista nagyipar kialakításával kezdődött el, amikor a nagyüzemek elszívták a kistelepülések munkaképes lakóit, amelyen a rendszerváltás utáni gazdasági visszaesés – ami ezt a vidéket kiemelten érintett – tovább mélyített. A kormányok csak akkor veszik komolyan a kezdeményezést, ha az érintett települések egységet tudnak felmutatni - közölte. A honatya szerint a bodrogköziek kezdeményezése rendkívül hiteles, hiszen a saját településük lakóitól bizalmat kapott polgármesterek hozták létre azt a közösséget, amely a mintegy 60 ezer embert érintő fejlesztési program kidolgozását és majdani végrehajtását elindította. Megerősítette: a kisgéresi összejövetel fontos állomása ennek a folyamatnak, hiszen elindítják annak az irodának a létrehozását, amely kettős (cigándi és királyhelmeci) központtal működik majd, előreláthatólag 2-2 munkatárssal.

Fotó: Bódisz Attila

A honatya tapasztalatai szerint az ilyen munkaszervezetek az összefogáson alapuló szerveződések motorjai, hiszen ezek végzik az operatív munkát. Az általuk elkészített programokkal lehet majd kopogtatni a kormányok ajtaján pályázati támogatásért. Megjegyezte: a támogatás többszintű lehet, vagyis a kormányzati segítségen túl például elérhetőek lesznek például megyei fejlesztési források is. Dr. Hörcsik Richárd kiemelte: a bodrogköziek kezdeményezéséről már beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, aki kifejezetten pozitívan fogadta az információkat. Egyben reményét fejezte ki, hogy a közelgő szlovákiai parlamenti választások után lesz olyan partnere a szomszédos térségben, akivel közösen tárgyalhatnak majd a bodrogközi fejlesztési tervekről az újonnan felálló szlovák kormánnyal.

Adottságok és igények

Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere kérdésünkre elmondta: előzetesen már megkezdték a fejlesztési lehetőségek feltérképezését a szlovákiai területeken. Áttekintették az adottságokat és az igényeket, amelyek az idők során még változhatnak, vagy lesz olyan is, amit nem tudnak majd megvalósítani, de reményei szerint a tervek többségét igen. A királyhelmeci polgármester abban is bízik, hogy a településeknek „evés közben megjön az étvágyuk” és újabb terveket készítenek majd saját fejlődésük érdekében. Hozzátette: valószínűleg ez egy hosszú folyamat lesz, de valahol el kell kezdeni.

A "jurta", amiben a rendezvényt megtartották és szintén határon átnyúló forrásból valósult meg

Fotó: Bódisz Attila

Megjegyezte azt is: Magyarországon több mint egy évtizede gyakorlatilag ugyanaz a politikai erő kormányoz, ami stabilitást és kiszámíthatóságot ad a fejlesztési irányoknak. Szlovákiában azonban most, körülbelül két hónap múlva előrehozott választások lesznek, de meglátása szerint bármi is lesz az eredmény, 55 település közös kezdeményezésére oda kell figyelnie majd az új szlovák kormánynak is. Kérdésünkre válaszolva kifejtette: a bodrogközieket megyei szinten is tudják majd segíteni, mert számos támogatásról a Kassa megyei önkormányzat dönt, amelynek egyébként Pataky Károly az alelnöke.

Értékek és lehetőségek

Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere emlékeztetett rá: az összefogás annak a kerékpártúrának az eredményeként jött létre, amelyen még 2018-ban Cigándról indulva bicikliztek végig a Bodrogközön és kérték a településvezetők elvi hozzájárulását egy határon átnyúló, széles körű összefogáshoz. Akkor jött az ötlet, hogy csak úgy léphet előre hatékonyan a térség, ha közös célokat fogalmaznak meg és valamilyen társulási formában kezdik meg a nagyobb léptékű, a térség életére nagyobb hatással levő fejlesztések előkészítését. Ennek egy fontos lépcsőfokára léptek a szerdai kisgéresi összejövetelen – emelte ki.

A cigándi polgármester szerint olyan sok érték és lehetőség rejlik a Bodrogközben, amelyet ha sikerül kihasználniuk, az érezhető életminőség javulást hoz a térségbe. A rendezvényen részt vettek a magyar külgazdasági és külügyminisztérium képviselői, valamint területfejlesztési szakemberek, akik az elhangzottak szerint ugyancsak segíteni fogják a bodrogközi települések munkáját.