Milyen almák „teremnek” a Szinva teraszon? Hol találkozhatunk botlatókövekkel? Mi a kapcsolat a tejesedények és Szűz Mária között? Találkozhatunk-e dínókkal a Népkert környékén? Ezekre a kérdésekre is választ adhat az a séta, amit az Avasi arborétumba szervez Miskolc idegenforgalmi marketingjéért felelős cég, a MIDMAR Kft. Bár az elmúlt években egyre többen fedezték fel a pihentető Avasi Arborétum szépségeit, még mindig sokak számára ismeretlen az értékes növénygyűjtemény. A MIDMAR ezért idén is lehetőséget biztosít arra, hogy a belvároshoz közeli fenyőkertet minél többen megismerhessék. A Tourinform irodától induló sétán több érdekességre is fény derül. A résztvevők megtudhatják a válaszokat a fent említett kérdésekre a több mint egy órás séta alatt. Az arborétumban Adorján Eszter, az alapító dr. Adorján Imre unokája tart szakvezetéses sétát a csoport tagjainak. A részvétel nem igényel előzetes regisztrációt. A séta július 8-án, szombaton 10 órakor indul a Tourinform Miskolc irodától (Széchenyi u. 16.)