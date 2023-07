Élet-halál között lebeg egy 18 éves fiatalember Miskolcon a kórházban, írta meg a Bors.

Mint a család elmondásából kiderült: a férfi éjjel felkelt a gyermekéhez, de a fejéhez kapott, majd összeesett. A család próbálta újraéleszteni, de kómába esett. Mint kiderült koffeinmérgezést kapott, mert túl sok energiaitalt ivott.

A családapa elsajátította az ácsszakmát, de azt tervezte, hogy ismét iskolapadba ül. Szeretett volna minél jobb körülményeket biztosítani a családjának. A 18 éves férfi párja két évvel idősebb. Azt tervezték, hogy hivatalosan is összekötik az életüket, de mindig közbejött valami.

„Szabi mondogatta, hogy elvesz feleségül, és már megkérte a kezemet. Remélem, lesz rá lehetősége, hogy ezt meg is tegye. Most ezért is imádkoznom kell. A gyerekeknek, a hároméves Dominik Tibornak, és a féléves Amira Lénának szüksége van rá. Még nem is tudta őket a nevére venni, az én vezetéknevemre anyakönyvezték mindkettőt. A fia keresi az apját, de már tudja, hogy beteg” – mesélte az elkeseredett menyasszony a Borsnak.