Kinőtte magát az országos Ars Sacra Fesztiválhoz kapcsolódó miskolci seregszemle, amely a tavalyi kezdeményezést követően az idén több mint 40 programot kínál szeptember 16. és 24. között Miskolci Ars Sacra Fesztivál néven. Hangsúlyos lesz a zene, az irodalom, a képzőművészet. Mintegy 400 fellépő színesíti a programot. Nagyszabású közösségi napok és zenei ősbemutatók szerveződnek. A fesztivál fővédnöke Dr. Ternyák Csaba egri érsek. A rendezvény szerezéséről és a fesztivál kapcsán kiírt pályázatokról július 5-én, szerdán sajtótájékoztató keretében számoltak be. Az eseményen a Miskolci Ars Sacra Fesztivál szignálzenéjét is bemutatták. Dr. Várhelyi Krisztinán, az Éltető Lélek Alapítvány alapító tagján és a fesztivál főszervezőjén kívül, jelen volt Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány elnöke, az országos fesztivál főszervezője, Juhász Ferenc, pasztorális helynök a Mindszenti templom plébánosa, a Miskolci Ars Sacra Fesztivál védnöke, Veres Pál, Miskolc polgármestere, Nagy Nándor, a fesztivál szignáljának zeneszerzője, Flach Antal zeneművész, a zenei programok felelőse, dr. Hortai Rita, az irodalmi műsorok felelőse, és Máger Ágnes festőművész, Miskolc díszpolgára, a képzőművészeti programok felelőse.

Helyi kulturális paletta

„Az Éltető Lélek Alapítvány mintegy 30 éve a keresztény értékeket közvetíti és hirdeti és szeretné átadni ezt az értéket a város minden emberének. Természetes, hogy az országos Ars Sacra Fesztivál programjait folyamatosan figyelemmel kísérjük és látjuk annak kapcsolódását, terjedését országhatáron túl is” – mondta dr. Várhelyi Krisztina, a fesztivál főszervezője. „Tavaly próbálkoztunk először azzal, hogy bekapcsolódjunk az országos rendezvénysorozatba. Kilenc programot hirdettünk meg, amelyek nagyon sikeresnek bizonyultak. Ezen felbátorodtunk és elhatároztuk, hogy az idén nagyszabású Miskolci Ars Sacra Fesztivált szervezünk. Több mint tíz civil szervezet és a város ismert művészei kapcsolódtak hozzánk már első alkalommal is, amikor megszólítottuk őket. Végigjártuk az egyházi felekezeteket, iskolákat, társ intézményeket és magán személyek is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Így egy nagy közösség jött össze, ami mellé odaállt Miskolc önkormányzata is. Mostanra véglegesedett a fesztivál programja, amiben a város színes kultúráját tudjuk bemutatni, híres művészekkel. Lesznek vallási, könnyű- és komolyzenei programok, képviselteti magát a festészet és a grafika. Törekedtünk az innovációra, ezért meghirdettük a zeneszerzői pályázatot, amelynek keretében új miskolci szignált alkottak a művészek. Tizenkét pályázat érkezett be. Meghirdettünk egy festő- és grafikus pályázatot is, amelynek pályaműveiből kiállítás lesz. A miskolci Versbarátok Köre pedig szavalóversenyt rendez és az Éltető Lélek Irodalmi Egyesület is önálló programmal készül. Nagyon nagy munka van mögöttünk, körülbelül 4 hónapja kezdtük el a fesztivál szervezését.”

Miskolc példaadó

Minden évben szeptember második hetében a kulturális örökség napjával egy időben szerveződik az országos Ars Sacra Fesztivál, annak kísérő rendezvényeivel, ezek között a nyitott templomok napjával.

„A Miskolci Ars Sacra Fesztivál az Ars Sacra Fesztiválról alkotott jövőképem, amit 17 éve szervezek segítőimmel közösen. Ez egy civil kezdeményezés, amely az országhatáron túlivá nőtte ki magát. Ezzel együtt olyan összefogást, mint Miskolcon, még sehol nem láttunk” – jelentette ki Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány elnöke, az országos fesztivál főszervezője. „Nekünk az a célunk, hogy Miskolc példaadó legyen és más megyei jogú városokban is helyi Ars Sacra Fesztiválok szerveződjenek. Ennek a rendezvénynek nagyon erős közösségépítő ereje van, amely spirituális egységet is teremt. Az idei mottónk a Keresd a békét!, amely Ternyák Csaba egri érsek újévi körleveléhez is kötődik.”

Fiatalos és spirituális

A Miskolci Ars Sacra Fesztivál ez évben született a fesztivál szellemiségét és aktuális mottóját a hangok nyelvén is visszatükröző szignál. A zene szerzője Nagy Nándor, az idén 200. évadát ünneplő Miskolci Nemzeti Színház házi zeneszerzője, aki ezúttal a miskolci sorozat szervezőinek felkérésére komponált korszerű ugyanakkor adekvát muzsikát. A 34. zsoltárból vett fesztiválmottó teljes alakjában a következőképp hangzik: „Hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában!” A mű felvételét a Hangart stúdió vezetője, Károly Tamás készítette, közreműködött a Forrás Kamarakórusból és a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium diákjaiból összeállt együttes Flach Antal vezetésével.