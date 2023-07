Fantasztikus volt az idei "Szedd Magad" levendula nap Sajóbábonyban – írta a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár Facebook oldalán hétfőn. Öröm volt látni a folyamatosan érkező emberek boldogságtól sugárzó arcát – tette hozzá Liptákné Spisák Beáta, a szabadidőközpont igazgatója.

A városban immár negyedik alkalommal rendeztek Levendula Napot szombaton, amelynek minden évben nagy sikere van. Idén is sok levendula kedvelő család látogatott el a kertbe. Sajóbábony Város Önkormányzatának dolgozói, illetve a szabadidőközpont munkatársai nagyon sok munkával készültek erre a napra, igyekeztek minden ötletet megvalósítani. Hiszen ebben az évben kibővített látványelemekkel és programokkal készültek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A lila virágokból koszorú és buzogány is készült, ha valaki ajándéktárgyat is szeretett volna hazavinni, illetve levendulás termékek vására is várta a látogatókat. De a program része volt az állatsimogató is, csikóval és kecskékkel. A romantikus fotó helyszíneken pedig élmény szelfik és családi képek is készültek. A levendulakert délután 3 órakor bezárta kapuit, de addigra jócskán meg is fogyatkoztak a leszedhető virágok. A levendula illat azonban még akkor is terjengett.