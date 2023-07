Évtizedek óta minden esztendőben közzé teszi Restaurant Award listáját a Wine Spectator nevű amerikai bormagazin, amelyben a Michelin-csillagokhoz hasonlóan három kategóriában díjazza a világ legizgalmasabb borlapjait, egy (Award of Excellence), kettő (Best of Award of Excellence), illetve három (Grand Award) poharas minősítést adományozva. Az elismeréshez számos kritériumnak kell megfelelniük az éttermeknek, amelyeket a Wine Spectator képviselői személyesen ellenőriznek látogatásuk során.

A kétpoharas minősítést kizárólag azok az éttermek kaphatják meg, melyek borlapja komoly szakmai tartalomról tesz tanúbizonyságot: legalább 350 különböző tétel szerepel a kínálatban a legjobb régiók legkiemelkedőbb termelőinek több évjáratra kiterjedő, széles borválasztékával. Fontos további kritérium az is, hogy ezek az éttermek képzési és oktatási lehetőségeket is biztosítanak a személyzet számára, hogy azok hatékony segítséget nyújtsanak a vendégeknek a megalapozott borválasztásban - emlékeztet a miskolci Avalon Ristorante közleménye. Mint közölték, idén több mint 3500 étterem szerepel a Wine Spectator listáján több mint 75 országból világszerte, Magyarországon pedig négy éttermet is díjaztak.

Kétpoharas minősítést kapott a miskolci Avalon Ristorante, a fővárosból az Arany Kaviár Étterem és a Félix Kitchen and Bar, egypoharas minősítést pedig a Kollázs Brasserie & Bar.

Az Avalon Ristorante idén második alkalommal került fel a listára, a tavalyi eredményekhez hasonlóan idén is kétpoharas minősítéssel.