Miskolc talán legcsodásabb közterületét, a Lillafüredi Függőkert Vízesés teraszát újította föl a Diósgyőri Kocsis Pál Kertbarát Kör június végén. Az akcióval az önkormányzat által meghirdetett „Fogadjanak örökbe” egy közterületet! című felhíváshoz csatlakoztak. A kezdeményezés célja, hogy szebbé, rendezettebbé, tisztábbá varázsolódjon Miskolc, és az itt lakók még inkább magukénak érezzék ezt a várost.

– Baráti körünk Kocsis Pál szőlőnemesítőről kapta a nevét, akinek május közepén Kecskeméten megkoszorúztuk a sírját. Viszont közösségi életünk nem pusztán a kertészkedésre terjed ki, hanem sokkal szélesebb körű – mondta dr. Boryné Rhúz Anna, a Diósgyőri Kocsis Pál Kertbarát Kör tagja. – Június utolsó hetében, egy verőfényes délelőttön például a 6-8 főből álló kertészcsapatunk a Lillafüredi Függőkert Vízesés teraszán található lekopott kerti padok rendbetételének látott neki. József Attila szobra mellett serényen haladt a csiszolás, mázolás, gyomlálás.

Munkában a kertbarátkör tagjai Fotó: olvasónktól

Két óra elteltével a terasz hat padja már le is volt festve, a területi képviselő jóvoltából kapott alapanyagok segítségével. A vidám hangulatú munka egy kirándulásnak vagy csapatépítésnek is megállta volna a helyét. A kertbarátok egy másik délelőttjüket is rászánták erre a feladatra, mert még egy második réteggel is bevonták a padokat. Sőt a megmaradt lazúrral egy terasszal lentebbi négy padot is lefestettek. Hihetetlen energiával dolgoztak a baráti kör tagjai, pedig átlagéletkoruk bizony már 70 felett van.

Forrásokat is gondoznak

Turisztikai szempontból is nagy szolgálatot tett a városnak a közösség.

– A Diósgyőri Kocsis Pál Kertbarát Körnek nem a lillafüredi terasz az egyetlen örökbe fogadott „gyermeke”, gondozásában van két bükki forrás: a Bársonyos- és a Szinva-forrás is. Hasonló önkéntes közfeladatra rajtunk kívül még egy-két kis szervezet vállalkozott. A többi csoport főként csak a nagyon közeli lakókörnyezetük megújítását vállalta, ami szintén nagyon dicséretes. A tágabb közösség javára megújult lillafüredi teraszok, most a turistaszezon kezdetén, remélhetőleg jól szolgálják a pihenni vágyókat. Bízunk benne, hogy szívesen telepednek majd le hűsölni vagy a lelket felüdítő vízeséscsobogást hallgatni a szemet gyönyörködtető, megújult padokon – ajánlotta a kertbarátkör tagja.