Több híradásban is szerepelt az utóbbi hónapokban, hogy az új szabályozás szerint július elsejétől már nem lehet a műanyag kupakok gyűjtésével adományozni. Azaz nem lesz olyan műanyag feldolgozással foglalkozó cég hazánkban, amely pénzért átveszi ás továbbhasznosítja ezeket.

Ennek egyik oka, hogy 2024-ben változik a feldolgozás menete is, amely szerint a palackkal együtt fogják visszavenni és újrahasznosítani. A kupakgyűjtési akciókkal kapcsolatosan azonban még nincs letisztult kép, tehát egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy a továbbiakban felesleges lesz gyűjteni a kupakokat adományozás céljából.

Ha megtelt, elszállítják

Megkérdeztük a miskolci önkormányzatot, hogy a környezetvédelem iránt elkötelezett lakosok, akik - nem utolsósorban a karitatív célokat is figyelembe véve - gyűjtötték eddig a város több pontján kihelyezett kupakgyűjtő szívekbe a műanyag kupakokat, ezután mit tegyenek. Hiszen több helyen is azt tapasztalták olvasóink, hogy csordultig tele vannak a gyűjtőhelyek és attól félnek, nem is lesz már elszállítva. Szerkesztőségünk azt a választ kapta, hogy a MiReHu Nonprofit Kft. munkatársai a megtelt szív mellé elhelyezett kupakokat is elszállítják. Mert ha a szív megtelt, lerakható mellé is a többi kupak, ha azt zárt dobozban vagy tasakban helyezik el. Ebben az esetben egyébként tettek egy olyan javaslatot is, hogy helyezzék el a kupakokat olyan gyűjtőben, amely még nincs megtelve, a város egyéb pontján.

A lakosságtól pedig azt kérik, hogy jelezzék MiReHu ügyfélszolgálatának, amennyiben telített tárolót észlelnek, annak érdekében, hogy az ürítést minél mihamarabb el tudják végezni – fogalmazták meg válaszukban. Hozzátették azt is: ha megnövekedik az igény a gyűjtéssel kapcsolatban és erről a cég felé jelzés érkezik, akkor az egyébként heti rendszerességgel ürített tárolókból soron kívül elszállítják a kupakokat. Felhívták a figyelmet továbbá arra, hogy a MiReHu Nonprofit Kft. kizárólag a az önkormányzat által kihelyezett kupakgyűjtő szíveket üríti. „Ennélfogva a nem Miskolc által üzemeltetett, kihelyezett tárolók ürítése nem képezi társaságuk feladat és hatáskörét.”

Az önkormányzathoz tartozó kupakgyűjtők:

Árpád tér, virágbolt előtti rész

Stadion úti sportóvoda, Stadion u. 47/a

Avas városközpont, Szentgyörgy út

Avas, Klapka György út

Tapolcai elágazás

Erkel F. utca 47., posta parkoló

Komlóstető, Szeder úti ABC parkolója melletti terület

Miskolctapolca, Aradi sétány

Martinkertváros, Kisfaludy ABC parkolója

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal udvara