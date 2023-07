A cél érdekében minden év szeptemberében koncerteket, kiállításokat, színházi- és irodalmi előadásokat, gyermekprogramokat, táncos eseményeket és beszélgetéseket szerveznek országszerte. Ehhez a hazai kezdeményezéshez kötődik a Nyitott Templomok Napja is.

Az idei Ars Sacra Fesztivált szeptember 16. és 24. között rendezik, immár tizenhetedik alkalommal. Az országos programsorozatnak miskolci programjai is lesznek, melyekről a szervezők sajtótájékoztatón számolnak be szerdán, ahol a fesztivál szignálját is bemutatják.