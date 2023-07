Mindenhonnan érkeztek véradók az aktív és tartalékos állományból is, hiszen az emberi élet védelme és a segítségnyújtás is feladatuk, ezért nem kérdés, hogy részt vesznek az akcióban. Az sem titok, hogy van egy plusz motivációjuk is, ugyanis egy véradásért két nap szolgálatmentesség jár a Magyar Honvédség kötelékében – emelte ki a százados.

„Jó érzés azt tudni, hogy segítettem”

18 éves kora óta rendszeres véradó, harminc évig hivatásos katona volt, a teljes pályája során folyamatosan mindig adott vért, mert fontosnak tartja, hogy segítsen embertársain – mondta Nagy Géza tartalékos őrnagy. Hozzátette: a Toborzó Iroda vezetője volt korábban, annak idején a kezdeményezésére indultak el a véradások ezen a helyszínen. Most a volt kollégáktól értesült a lehetőségről és egyértelmű volt, hogy itt a helye, kötelessége, hogy segítsen ismét – fogalmazott. Azzal is tisztában van, hogy a nyári hónapokban nagy gond a vérhiány, ezért ha lehet, ilyenkor még inkább nagy a hangsúly azon, hányan mennek vért adni. Családjában is vannak rendszeres véradók, a felesége is az. A fia, aki még csak 16 éves, már most jelezte, hogy amint lehet, ő is csatlakozni szeretne az önkéntes véradók táborához – tudatta a tartalékos őrnagy.