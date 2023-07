Tavasz eleje óta megszokhattuk már, hogy az avasi kilátó környékére látogatókat kerítések, terelések fogadják. Elkezdődött a város ikonikus épülete, az idén 60 esztendős tévétorony felújítása. Tanúi lehettek az érdeklődő miskolciak annak, ahogy - látványos akció keretében - leemelték a kilátó 12 méteres toronyhosszabítását, majd annak is, amikor visszaemelték a helyére és ezáltal újra teljessé vált a megcsonkított torony.

Kráter éktelenkedik

A felújítással járó - ősz közepéig mindenképpen kellemetlenségeket okozó - helyzetet már-már kezdték megszokni az arra járók, de ami most vár rájuk, az minden képzeletet felülmúl.

Mintha egy hatalmas meteor csapódott volna be az avasi kilátó mellé, óriási gödör tátong azon a helyen, ahol korábban az autóparkoló volt és a mögötte lévő zöldterület is megszűnt zöldterület lenni. Fák is áldozatai lettek a helyzetnek.

Kiderült, hogy a "meteorbecsapódás" voltaképpen egy munkagödör, hiszen a kilátó projekt második ütemének részeként megújul a környék is. Az erre kiírt közbeszerzési pályázatot az a cég - az Épkar Zrt. nyerte el - amelyik a kilátót felújítja.

Ilyen lesz az épület, ha elkészül

Az Avas kilátó alá egy amfiteátrumszerű épületet terveztek, amely 200-300 ember befogadására alkalmas. Ennek az alapja lesz az óriási gödörben. Vendéglátó egységek - boltok, étterem, kávézó, ajándékbolt - is lesznek az amfiteátrum födémje alatt. Az épületek pedig antigrafiti felületet és tiszafa burkolatot fognak kapni. Élő növények futnak majd fel a falfelületekre. Az épület alkalmas lesz szabadtéri előadóestek, zenei rendezvények, koncertek, fogadások megtartására.

Így néz ki, ha elkészül az új avasi épület

Lesz mit helyreállítani

Aki jelenlegi állapotában látja a környéket, nehezen hiszi el, hogy ott néhány hónapon belül egy a környezetbe illeszkedő épület fog magasodni. A mostani helyzet, az ott folyó munkák alaposan igénybe veszik a környezetet, lesz mit helyreállítani a munkálatok befejezése után.