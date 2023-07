A molnárkalács egyébként a hagyományőrzés mellett a jelenben is megjelenik a város életében. Köszönhetően annak a sütőüzemnek, amely most is maximális kapacitással működik. A termék a kereskedelmi forgalomban is megtalálható, így országos szinten bárkihez eljuthat a nádasdiak büszkesége.

Évtizedes munka

"A fesztivál mindig ünnep számunkra, de év közben is sokat dolgozunk annak érdekében, hogy a hagyomány nem csak a jelenben, hanem a jövőben is fennmaradjon - mondta az eseményen Kormos Krisztián, a település polgármestere. - Több mint másfél évtizedes munkánk van ebben, de megérte, mert a molnárkalácsot sikerült ismét bevezetni a köztudatba. A város jelképévé vált, a régmúlt nehézipara mellett jelenleg rengetegen azonosítják Nádasdot ezzel a finomsággal."

Ehhez arra is szükség volt, hogy az említett sütőüzemben megkezdődjön a gyártás, ami megnyitotta az utat szélesebb terjesztés előtt. A házban azonban emellett egyházi ostyát és száraztésztát is készítenek, a tevékenységi kört tehát igyekeznek az igényekhez igazítani. A fesztivál azonban nem feltétlen a munkáról, hanem az ünnepről és a felhőtlen szórakozásról szólt. Az ünnepélyes megnyitó után megkezdődött a látványsütés, amelyben 14 csoport, több mint száz ember vett részt. A szabadtéri színpadon pedig kulturális csoportok, népi - és könnyűzenei együttesek szórakoztatták a közönséget. A tombolasorsolás után Kovács Áron & a Star Machine Party Zenekar adott másfél órás, élő koncertet.