A méhészkedéshez szükséges új eszközök beszerzéséhez, a méhbetegségek és kártevők elleni védekezéshez, az ágazati tudásátadáshoz, valamint a mézmarketing területén jelenthet segítséget az agrártárca minden évben meghirdetett támogatása.

Megnyílt a pályázati felület

Az érintettek 2023. július 4-e óta nyújthatják be kérelmeiket kizárólag elektronikus úton, választott célonként külön-külön, a Magyar Államkincstár által biztosított online űrlapkitöltő felületen. A méhbetegségek és kártevők elleni gyógyszeres védekezés, valamint a méhhigiéniás körülmények javítása érdekében benyújtott pályázatok határideje 2023. augusztus 1. A méhanya-támogatás iránti kérelmek esetén a benyújtási határidő 2023. augusztus 3. Az igényléshez a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászaitól és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) méhészeti szaktanácsadóitól lehet segítséget kérni – írja a kormany.hu. A támogatás kapcsán a helyi méhészek véleményét kérdeztük.

Kulcsfontosságú a méhészet

„Nagy István agrárminiszter arra emlékeztetett, hogy a méhészet kicsi szelete a mezőgazdaságnak, de kulcs­szerepe van, beporzás nélkül ugyanis nincs fenntartható jövő. Az agrártárca, ahogy az eddigiekben, úgy továbbra is kiemelt figyelmet fordít a méhészetre. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a támogatás az idei évtől már az Európai Bizottság által elfogadott Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv részeként válik elérhetővé, de forrásának 50 százalékát továbbra is a magyar kormány biztosítja. A most megjelent rendelet által szabályozott új rendszerben javarészt a korábbi, jól működő Méhészeti Nemzeti Program támogatási formái szerepelnek” – olvasható.

Több jut a gyógyszerekre

A méhészek nagy része igényli a támogatás valamilyen formáját.

– Rendkívül sokrétű a szóban forgó támogatás, amely jövőre valószínűleg újra változni, finomodni fog a szakma bevonásával. A pályázat úgy működik, hogy miután a méhész megvásárolta azt, ami számára szükséges a felsorolt lehetőségek közül, igénylés útján kérheti az árának a visszatérítését számla után, egy adott keretösszegig – magyarázta Farkas János bogácsi méhész, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Méhész Egyesület szaktanácsadója.

– Az eszközök között főleg vándorlást és mézkinyerést segítő eszközök szerepelnek. A méhészeti gyógykezeléseknél pedig gyógyszerek és más gyógyhatású készítmények. Továbbá a méhanya támogatása. Idén a gyógykezelésekre kicsit nagyobb összeg jut, viszont néhány eszköz kikerült az igényelhető listából. Nagyon sok méhész évek óta nyújt be kérelmet valamire. Például az eszközök között nagyon népszerű a pergető, és a méhek takarmányozása is jelentős kiadás éves szinten. Ugyanis biztonságos telelésükhöz elengedhetetlen a cukor.

A méz árát is leveri a kínai

A megváltozott gazdasági helyzet miatt az Európai Unióban átalakult a belső piac, ami a magyar méznek nem kedvez.

– Sajnos, ha a mézpiaci helyzet nem megfelelő, akkor bár a támogatás segít, de nem oldja meg a méhészek bevételkiesését. Egész Európába áramlik be az olcsó kínai méz, ami nem igazán jó minőségű. A háború óta pedig Ukrajna felől is vámmentesen importálnak mézet alacsony áron, ami azokat a piacokat tette tönkre, ahová korábban Magyarország exportált mézet. A belső fogyasztás némileg csökkent, a családok egy része nem teheti meg, hogy mézre költ. Az idei évben vándorolni sokan azért nem mennek el, mert megnőttek a költségek, amelyből a legjelentősebb az üzemanyagköltség. Összességében eléggé el vannak keseredve a méhészek, mert áll a felvásárlás, nincsenek megfelelő felvásárlási árak. Jelentős a méhészetekben levő mézkészlet, ami várakozik a hordókban, hogy megfelelő áron a kereskedőkhöz kerüljön. A méz egyébként évekig megőrzi jó minőségét, ha naptól védett helyen tárolják. A tavalyi akácméztermés kiváló minőségű volt, az idei pedig sok méhészetben nem termett. Különösen hátrányos helyzetű volt ebből a szempontból a bükkaljai régióban, amelynek akácosait erősen sújtotta az előző évi aszály, valamint a tavaszi fagyok. Mivel a bevételkiesést időlegesen sem tudják pótolni, egyre több méhész megélhetése került veszélybe, bár a legtöbbüknek a méhészet a főállásuk melletti keresetkiegészítés – ismertette a szaktanácsadó.

Sok méhész annyira nehéz helyzetbe került, hogy még megelőlegezni sem tudja a pályázható eszközök árát.

Életmentő támogatás

– Méhészként örülök neki, hogy van lehetőség támogatásokat igénybe venni. A méhész barátaimmal az az egy gondunk van, hogy a mézünk ott áll a hordóban, és nem tudtuk értékesíteni. Nekem körülbelül 1 millió forint értékű mézmennyiség maradt meg. Az akácméz felvásárlási ára pedig 2400 forintról leesett 1500-ra tavaly nyár óta – mondta Obráz Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Méhész Egyesület elnökhelyettese, a Sátoraljaújhelyi Méhész Klub elnöke. – Emiatt sokan még a pályázatra és az abban szereplő eszközökre sem tudnak beruházni, nemhogy fejleszteni a gazdaságukat. A legtöbben a pergetéssel és a vándorlással is leálltak. Azok a méhészek pedig, akik igénybe veszik a támogatást, általában gyógyszerekre kérik. Személy szerint én cukrot fogok venni, ha kapok támogatást, mert veszélybe került a méheim áttelelése, és jelen pillanatban ezt nem tudom saját zsebből finanszírozni. Ha ez nem sikerül, akkor bár ez egészségügyi szempontból kockázatos, de vissza fogom etetni a méhekkel a mézet, mert legalább úgy életben maradnak.