A jelenlegi szakrendelések megmaradnak, sőt mammográfiai vizsgálati lehetőséggel tovább is fejlődik – hangzott el a bodrogközi városban megtartott Semmelweis-napi ünnepségen. Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő kiemelte: a kormányzat figyelmét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a sok felkérés közül a cigándiakét fogadta el dr. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, aki részt vett az eseményen.

Dr. Takács Péter

Dr. Hörcsik Richárd emlékeztetett rá, hogy több mint két hónappal ezelőtt pénzügyi nehézségek miatt az intézmény fennmaradását bizonytalannak ítélték meg a helybeliek, ezért egy csöndes demonstrációt szerveztek. A honatya ott jelentette be, hogy az addigi (és egyelőre jelenlegi) tulajdonostól, vagyis az önkormányzattól átveszi az állam az egészségügyi központ üzemeltetését és az átadásig is vállalja az ellátás finanszírozását. Most újra megerősítették ezt a szándékot és elhangzott az is: a jelenleg elérhető szakmák mellett rövidesen mammográfiai vizsgálati lehetőséggel is bővül a repertoár, amely a diagnosztikában nagy előrelépés. A képviselő értékelése szerint a cigándi példa kiválóan megmutatja azt, hogy indulatok nélküli, értelmes párbeszéddel sikerre lehet vinni a helyi szándékot. Megnyugtatónak nevezte a helyzetet Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere is, aki korábban a demonstrációt szervezte. Mint lapunknak elmondta, éppen ezt szerették volna elérni, hogy maradjanak meg a most elérhető ellátások és legyen stabil az intézmény működése, hogy a város és a régió lakói számára továbbra is jelentse a stabil egészségügyi hátteret – fogalmazott a polgármester.