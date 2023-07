A tavalyi nagy sikeren felbuzdulva idén is megrendezik a „Családi homokvárépítő beach party-t” július 15-én, szombaton, 14 órától Mályiban, a Mango Beach-en.

Az első homokvárépítő családi eseményen tavaly nyáron nemcsak a gyerekek, de a felnőttek is nagy odaadással és élvezettel építették a csodálatos homokból készült műalkotásokat. Hiszen nemcsak várak, építmények születtek, hanem szobornak beillő művek is. A szervezők - a Mályi MOST Civil Egyesület és a Mango Beach Mályi - célja idén is az, hogy összehozzák a családokat, gyerkőcöket és szüleiket, Mályiból és környékéről egy szuper, közös programra – tudatta az esemény egyik szervezője, Tóth Gábor, a Mályi MOST Civil Egyesület tagja. Hozzátette: a tavalyi érdeklődés miatt, idén baráti társaságok is jelentkezhetnek a homokvárépítésre, külön kategóriában.

Fotó: DEME GABOR

Már baráti társaságok is

A 2. Családi homokvárépítő beach party-ra a nevezés díjmentes, azok a családok, akik július 13-án éjfélig előzetesen regisztrálnak, garantált ajándékot kapnak. Családi kategóriában idén is a legszebb, a legnagyobb és a legkreatívabb homokvárat építő csapatok értékes nyereményekben részesülnek. Baráti társaság kategóriában pedig a legszuperebb homokvárat díjazzák. A homokvárépítő verseny nevezőinek ingyenes a belépés a Mango Beach területére. Számtalan ingyenes programmal is várják a résztvevőket: lesz csillámtetoválás, aerobic, kavics festés, családi sorversenyek és vizipisztoly csata. Továbbá megtekinthető az "Én és az állatok" rajzkiállítás és a nap zárásaként érkezik a habparty. Bővebb információ és regisztráció: www.malyimost.hu/homokvarparty weboldalon.

Fotó: DEME GABOR