A lillafüredi Libegő második alkalommal csatlakozott a kezdeményezéshez, mondta Bató Viola, a Libegő Park Kft gazdasági és marketing asszisztense, majd hozzátette, hogy idén egy fotósarok és arcfestés is várta az érdeklődőket. Reggel tíztől este tízig tartanak nyitva, mondta. „Az oszlopokat megvilágítjuk a sötétben különböző színekkel, lent pedig fényfüzérek gondoskodnak a hangulatvilágításról”- hangsúlyozta. Majd elmondta, most kezd beindulni a szezon az iskola végeztével, és a szabadságolások megindulásával. Este - véleménye szerint - nem lesz teljesen sötét, de a különös hangulat így is garantált. Kiemelte, hogy gyakran rögzítik a libegő oldalára a kerékpárt az utazók, és lefelé pedig a különböző pályákon teszik meg a utat a sportolni vágyók.