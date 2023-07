Az Avasi Közösségi Kávézó előtti levendulabokor szüretelésére és a terület megtisztítására kérték a fiatalok az avasi lakótelepen élőket, és a segítségért cserébe pedig hazavihettek a növényből, de néhány praktikus felhasználását is megmutatták. „Levendulás általános tisztítószert készíthettek, melyet haza is vihettek, illetve levendula buzogányt is hajtogathattak, ami hónapokig illatozik a lakásba” – mondta el a helyszínen Király Réka az Avasi Közösségi Kávézó munkatársa. Majd hozzátette, egyre ismertebb és népszerűbb ez a növény a jótékony, többek között nyugtató hatása miatt.