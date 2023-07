Az egyeztető fórum célja a rendőrségi együttműködőkkel – polgármesterek, intézmények vezetői, polgárőrök, közterület-felügyelők, civil szervezetek és egyházak képviselői – történő konzultáció, az információgyűjtés. Az eseményen elsőként dr. Varga László rendőr ezredes, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője összefoglalta a járás közbiztonsági helyzetét, a bűncselekmények, felderítések alakulását, a közlekedésbiztonsági állapotokat.

– Az elmúlt években és idén is kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes, stabil közbiztonsági helyzetkép jellemző az egész járásra, illetve a településekre külön-külön is. Viszont megjelentek újabb típusú jogsértések, az online térben elkövetett csalások, a bankkártya-adatokkal történő visszaélések, amelyeknek a száma folyamatosan növekszik. Szinte minden nap van ehhez kapcsolódó feljelentés – mondta el dr. Varga László. A kapitányságvezető tájékoztatójából kiderült, hogy a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2023. első félévében az elmúlt évhez képest kismértékű növekedést mutat a testi sértés, a lopás, illetve a lakásbetörések száma, míg a garázdaság, rablás és a csalások száma csökkent, bár az online csalások számának növekedése az év második felében már a statisztikában is jelentős változást eredményez.

A közlekedésbiztonság tekintetében a kapitányságvezető elmondta, hogy 2023. első félévében 15 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt. Hozzátette, hogy a legtöbb esetben az elsőbbségadás elmulasztása, a szabálytalan irányváltás és a sebességtúllépés a baleset oka. Majd Kucsinka Tamás rendőr alezredes, a B.-A.-Z. Vármegyei Rendőrfőkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztályának osztályvezetője foglalta össze a vármegye közbiztonsági helyzetét, hangsúlyozva, hogy az arányok, a tendenciák megyei szinten is hasonlóan alakulnak, mint a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság illetékességi területén.

Ezt követően dr. Egerszegi Gábor, a Mezőkövesdi Járási Ügyészség vezetője az online csalások megelőzésére hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy soha ne adjuk meg banki adatainkat. Fontos, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy egy bank sosem egyeztet adatokat, számlaszámot, nevet, egyéb adatokat se telefonon, se sms-ben, se e-mailben.

Forrás: Mezőkövesd.hu

–A társszervektől érkező információk mellett ugyanúgy nagyon fontosak a lakosságtól érkező jelzések is. Ha a lakosság időben bejelentést tesz és a jogsértésekről beszámol a rendőrség irányába, akkor tudjuk, hogy hol van baj, hová és mikor kell rendőrt küldeni, ezáltal fel tudjuk térképezni a célcsoportokat, azokat a helyszíneket, ahová nagyobb erőt kell összpontosítani – mondta el dr. Varga László, aki hozzátette, hogy a körzeti megbízottak is folyamatosan tartják a kapcsolatot a lakossággal, valamint a nyári, turisztikai szezonban gyalogos és kerékpáros járőrözést is tartanak. A tájékoztatók után valódi eszmecsere alakult ki a résztvevők között.