Bár már többen lemondtak róla, információink szerint nem szűnik meg a lehetőség, hogy jótékony célra felajánlható legyen a kupakokért kapott pénz. Habár az összeg nem nagy, mégis segítség lehet a rászorulók számára. Az összegyűjtött kupakokat eddig hulladékkezelő cégek vették át, általában 20-80 forint/kg közötti áron.

Tovább működik az átvétel

Az újrahasznosítási szabályok megváltozásának hatására június 30. napjával átmenetileg befejezték a cégek a kupakátvételt, mivel egy EU-s szabályozás miatt a jövőben le sem fog jönni a kupak a palackról – ezt már néhány márka esetén tapasztalhattuk is - , valamint a feldolgozás módja is változik. Így júliustól több önkormányzatnál is kérdésessé vált, hogy a műanyag kupakok gyűjtésével hogyan tudnak továbbra is adományozni, lesz-e olyan feldolgozó cég, ahol befogadják és újrahasznosítják a kupakokat.

Megkérdeztük a MOL cégcsoport hazai hulladékgazdálkodási tevékenység egységesítésére és fejlesztésére létrejött tagját, a MOHU-t, hogy mi az ügyben az állásfoglalásuk. Szerkesztőségünknek adott rövid válaszában arról tájékoztatott a cég kommunikációs osztálya, hogy „a MOHU megállapodott azokkal a gyűjtőpontokkal és hulladékhasznosítókkal, akik korábban is átvették a karitatív céllal gyűjtött kupakokat így folyamatos és tovább működik a karitatív célokra történő kupakgyűjtés. Azon dolgozunk, hogy a karitatív célra gyűjtött kupakok átvétele és gyűjtése folyamatos legyen, továbbá ezek az anyagok újrahasznosulhassanak.”

Miskolcon elszállítják

Korábban a miskolci önkormányzat nyilatkozott a kupakgyűjtő szívek (tárolók) sorsáról. Akkor még nem volt egységes álláspont, mégis úgy döntött az önkormányzat hulladékgazdálkodási cége, a MiReHu Nonprofit Kft., hogy munkatársaik továbbra is elszállítják a megtelt szívekből a kupakokat és a dobozban vagy zacskóban mellé elhelyezett kupakokat is elszállítják. Hozzátették azt is: ha megnövekedik az igény a gyűjtéssel kapcsolatban és erről a cég felé jelzés érkezik, akkor az egyébként heti rendszerességgel ürített tárolókból soron kívül is elszállítják a kupakokat.

A lakosság igényeihez mérten

Felsőzsolcán, a város logóját ábrázoló fémből készült kupakgyűjtő tárolóba dobhatták eddig a lakosok a műanyagkupakokat, azonban a júliustól megváltozott újrahasznosítási szabályok miatt átmenetileg megszűnt ez a funkció - erről a város honlapján számoltak be. Mivel azonban úgy tűnik, megoldás születhet a problémára ezért átgondolják, hogy továbbra is biztosítsák a lakosság számára ezt a lehetőséget – válaszolta megkeresésünkre Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere.