A családias helyszínre zenész barátokkal megfűszerezett műsorral várják közönségüket, itt lesz Vikidál Gyula és Debreczeni Ferenc Ciki mint vendég. Darázs (Dudi) Istvánnal, a zenekar tagjával és szervezőjével beszélgettünk, aki maga is ünnepel, hiszen most tölti be a 70. évét.

– Hazamegyünk. Azért mondom így, mert 1968-ban a Gárdonyiban karoltak az együttes hóna alá, itt kaptuk a nevünket is, ott kaptunk fellépési lehetőséget. Lengyel Pál vezette akkor a művelődési házat, ő működtetett egy Héliosz nevű klubot, így lettünk mi is egyszerűen Héliosz.

A színpadon - sok éve már - a Héliosz

Fotó: Héliosz

Darázs Istvántól megtudtuk, az együttes tagjaiból a színpadon lesz Ferenci (Citrom) Zoltán, Fortuna (Tüsi) László, Róna György és Daruka János, valamint Kiss Dénes és jómaga. Ő egyébként 1971-ben csatlakozott a zenekarhoz. Megtudtuk tőle, főleg külföldi előadók számait játszották – nagy sikerrel. Elhangzottak koncertjeiken a Deep Purple, a Led Zeppelin, a Black Sabbath slágerei, sőt Beatlest is játszottak, mint ahogy fognak most szombaton is, a Birthday címűt, hiszen az együttes születésnapját ünneplik.

– Izgalmas klubélet volt a 70-es évek elején Miskolcon – mesélt a kezdetekről. A Gárdonyiban volt egy szervező, Demcsik Iván, aki nagyon értette a dolgát. A mi klubunk vasárnaponként volt. Következetes, szigorú ember volt az Iván, de ennek ellenére mindig telt ház volt. Kirzárólag ingben, nyakkendőben lehetett jönni, a közönség szépen, sorban táncolt, zsinórt lehetett volna kihúzni – mesélte a zenész. A belépődíj 2 forint volt, ugyanennyibe került egy zsíros kenyér is, a klubélet menüje. Akkortájt az Építők zenekarnak volt még klubja, meg a Szinkron nevűnek, az utóbbi együttes a Bartókban zenélt.

A Diósgyőri várban

– Ők voltak a nagy konkurenseink, mindig versenyeztünk, ki játssza jobban a Rolling Stonestól a Statisfactiont.

Mindig hiányzott a „zaj”

Darázs István 1973-ig játszott a Hélioszban, utána ment át az Eddába. Aztán 1986-ban kivándorolt Németországba, 31 évig dolgozott kint. Az idő alatt nem zenélt, legfeljebb a kocsiban énekelt – sofőrként dolgozott –, de mint fogalmazott, mindig hiányzott neki a „zaj”.

– Néhányszor hazajöttem, akkor összerántottuk a zenekart, például 1989-ben, amikor a Vasasban volt egy nagy sikerű, telt házas koncertünk.

Színpadon a Héliosz

2013-ban már szerveztek egy nagy koncertet, és most, tíz év után, július 21-én lesz a következő.

– Sokan leszünk, a régi rajongók is jönnek, mint mondják, alig várják, hogy újra hallhassanak bennünket. Újra itt lesz vendégként Vikidál Gyula, így lesznek Dinamit- és P. Mobil-számok is, az omegás Debreczeni Ferenc Ciki tiszteletére pedig Omega-számokat is játszunk. És lesz újra Deep Purple: A szerencse katonája. Darázs István állítja, ez már tényleg az utolsó nagykoncertjük lesz.

– Nem fordítok teljes egészében hátat a zenének, ha hívnak, egy-két számot bármikor szívesen játszok, de aktívan próbára járni, aktívan szervezni már nem szeretnék.