Van olyan rocker, magyar heavy metal-os, aki nem ismeri az ,,Acélszív", a ,,Rock katonái", vagy az ,,Éjféli lány" című számokat? Az 1986-ban alakult Ossian együttes megújult erővel tért vissza a pandémiát követően, igaz, a covid alatt sem unatkoztak, hiszen abban az időben jelent meg a ,,Teljesség", illetve a ,,Most Mi jövünk" albumuk. A Paksi Endre énekes által irányított banda a 2023-as esztendőben már több koncerten túl van, s elégedetten nyugtázzák azt, hogy a bulijaik rendre telt házasak, úgy határon belül, mint azon túl.

Akik Borsodban szeretik ezt a stílust, az Ossiant, azok számára ,,nagy napok" következnek, hiszen a csapat mostanában három helyen is színpadra lép a vármegyében:

a sort július 14-én, pénteken Göncön kezdik, a Gönci Barack Ünnepen, a buli 20.30-kor startol majd. Másnap, július 15-én, szombaton Sajókazán, a Sajókazai Napok keretén belül a Radvánszky-Kastélynál szintén este fél 9-kor kezd a banda, aztán augusztus 11-én, pénteken Tokajban, a Wild East Rock Fesztiválon ,,zúznak", ugyancsak 20.30-tól.

– A gönci koncertünk tavaly elmaradt, és még sem ott, sem Sajókazán nem játszottunk, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk a találkozást mindkét helyszín közönségével – mondta lapunknak Paksi Endre, aki hozzátette, hogy az idei koncertsorozatuk hármas jubileum mentén (25, 50, 65) zajlik: – A zenekarban két gitárosunk, Ricsi és Krisztián is betölti az ötvenedik életévét, előbbinek június 19-én jelent meg a szólólemeze, ,,Énséges idők" címmel. Ricsivel egyébként 25 éve, 1998 óta zenélünk együtt, míg jómagam decemberben leszek 65 éves... A nyári turnét szándékosan 25 állomásra szerveztük, de utána, ősszel lesz még egy kör. Igyekszünk a legtöbb helyre eljutni, bepótolni az elmúlt évek kihagyásait. A nyáron lesz még Erdély és Felvidék is a koncertek között, úgyhogy mozgalmasan fognak telni a következő hónapok.

Rövidesen elárulják

A rutinos Ossian-fanok láthatják, hogy egy ideje bővült a csapat, egy billentyűssel.

– Ádám Attilát már régóta ismerjük és szeretjük, zenekarával, a Tales of Evening-gel sokat koncerteztek velünk, sőt, a komplett 2018-as őszi turnén a vendégzenekarunk voltak – nyilatkozta Paksi Endre. – Játékával már a 2017-es ,,Igazi Szabadság" albumot is színesítette, és azóta folyamatosan játszott a lemezeinken, például a ,,Lassan ébredő" dalban. Kézenfekvő volt, hogy élőben is megszólaltassuk ezeket a hangzásokat. Remekül beilleszkedett közénk.

Egy zenekar mindig tervezget előre, és az Ossiant ismerve, ez most sincs másképpen. Vagyis, érdeklődtünk a 2024-es elképzelések felől is.

– Komoly munkák folynak a háttérben, nagy terveink vannak jövőre, ezeket a szeptember 9-i Barba Negra születésnapi nagykoncert előtt el is fogjuk árulni, addig még egy kis türelmet kérünk! – jelezte Paksi Endre.