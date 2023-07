Még 2019-ben tett ígéretet arra Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere és a terület önkormányzati képviselője, dr. Perjési Zsolt, hogy az Újkazinci városrész mind az öt tere megszépül. A Vasvári tér lakói 2023. június 26-án hétfőn ünnepélyes átadón vették birtokba a zöldbirodalmat. Már tavaly azt rebesgették a városlakók, hogy ez lesz Kazincbarcika legszebb tere, amit az átadón is megerősítettek. A Deák, a Kazinczy és a Vasvári tér birtokbaadását követően hamarosan a Szemere térrel folytatódik beruházás-sorozat, majd a Thököly tér rekonstrukciója is megvalósul majd az Újkazinci városrészben. A terület önkormányzati képviselője szerint ez az ütemezés azért is fontos, mert egyrészt szép számmal élnek a tereken idősebbek, akik már nyugalomra vágynak, másrészt pedig az évtizedek során megváltoztak az itt lakók szokásai is – adta hírül Kazincbarcika önkormányzata.