Baloghné Novák Bettina helybéli lakos pénteken párjával szombaton pedig kisfiával és kislányával látogatta meg a programot. A gyerekeknek – Kevin és Natasa Bettina - is nagyon tetszett a bemutató a kamionok, versenyautók, de a veterán járműveket is megcsodálták és természetesen az árusok standjait sem kerülték el, melynek eredményeképpen a kislány egy gyönyörű rózsaszín pónit szorongatott a hóna alatt. Vasárnap is kijövünk – ígérték.

Tombola sorsolás és „Bálkirálynő” választás vagyis kamionok szépségversenye és gyermekrajzverseny is színesítette a kínálatot. A vasárnapi programban pedig izgalmas kamionos gyorsulási verseny szerepel a mezőkövesdi reptéren.