Játékos kedvű felnőtteknek minden héten kedden a Keddi társas 17:15 és 21:00 óra között. A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. Érdeklődni, regisztrálni a [email protected] e-mail címen lehet. Himalájai Tradícionális Hatha Jóga Rozgonyi Beátával csütörtökönként 17:15-18:15 között. A foglalkozáson való részvétel ingyenes, de felajánlást elfogadnak, hogy tovább tudjon működni a program. Regisztráció szükséges.

Július 7-én, pénteken filmnézés lesz 16:15-től. Ez alkalommal egy igazi nyári csemege kerül terítékre. A Magyarországon kultikussá vált svéd vígjátékot, a Picasso kalandjait fogják megtekinteni az érdeklődőkkel. Rónai Györgyi vezetésével beugró társas estet szerveznek felnőtteknek július 10-én, hétfőn 17 órától. A létszámkorlát miatt erre a programra is regisztráció szükséges. A hónap második felében lesz még gardróbvásár, könyvklub és bűvész szerda is, illetve folytatódik a Ritka kincsek portrésorozat (filmvetítés). A részletekért és a regisztrációs linkekért a Pontközpont Facebook oldalát, vagy honlapját lehet felkeresni. De érdeklődni lehet a [email protected] e-mail címen is.